Lindvik leverte et supersvev og vant i Zakopane

Et supersvev i finaleomgangen gjorde at Lindvik til slutt vant 2,3 poeng foran sloveneren Anze Lanisek. Nordmannen som var uheldig og måtte operere ut visdomstanna under hoppuka, fikk full klaff i Polen.

Robert Johansson fulgte opp med en sterk tredjeplass, mens Daniel André Tande også var inne blant topp ti. Granerud endte helt nede på 23.-plass, og vil nok glemme Zakopane fortest mulig og komme seg videre til en bakke han trives bedre i.

Lindvik viste at det går an å hoppe godt i Zakopane også som nordmann. Han klinket til da han satte utfor som nest sistemann i finaleomgangen og landet på 145,5 meter. På lengde utklasset han konkurrentene. Stilpoeng på 16,5 og 17 gjorde at det ble spennende likevel.

– Jeg hoppet bra i dag, så jeg er veldig fornøyd med prestasjonen min, sa Lindvik.

Tre blant topp ti

Da Lanizek i hoppet etter landet på 143,5 meter, var det spenning om seieren. Også sloveneren var ustabil i landingen og fikk lave poengkarakterer. Han endte 1,3 poeng foran Johansson.

Johansen var treer etter første omgang, og beholdt den plasseringen med et svev på 141 meter i finalen.

Daniel-André Tande leverte to gode hopp på 132 og 134 meter. Det ga en 10.-plass.

Samtlige fire norske finaledeltakere lå inne i topp ti etter en svært jevn første omgang. Uvant nok lå verdenscupleder Granerud dårligst an av de norske som tok seg videre, på en tiendeplass.

Leder fortsatt verdenscupen

I finaleomgangen ble det et skuffende svev på 128,5 meter. Til slutt endte Granerud på 23.-plass, hans dårligste konkurranse denne sesongen. Rivalen Markus Eisenbichler ble nummer åtte og knappet innpå i sammendraget.

Granerud har vunnet seks renn denne sesongen, men har slitt voldsomt i de siste rennene, tilsynelatende på grunn av problemer med sporet som gir ham lav fart ut i svevet. Søndag tapte han poeng som kan bli verdifulle i kampen om å bli Norges første verdenscupvinner sammenlagt siden Anders Bardal i 2012.

Håpet for Granerud får være at sporene i bakkene som venter er annerledes enn i de polske og tyske bakkene han har slitt i.

Johann André Forfang (122,5 meter) Thomas Aasen Markeng (123) klarte ikke å ta seg til finaleomgangen.

Verdenscup hopp menn i Zakopane, Polen (HS140) søndag:

1) Marius Lindvik, Norge 296,5 (135-145,5), 2) Anze Lanisek, Slovenia 294,2 (133,5-143,5), 3) Robert Johansson, Norge 292,9 (132-141), 4) Daniel Huber, Østerrike 288,9 (132,5-139), 5) Andrzej Stekala, Polen 284,7 (134-136,5), 6) Ryoyu Kobayashi, Japan 282,4 (132-136,5), 7) Yukiya Sato, Japan 279,8 (133-135), 8) Markus Eisenbichler, Tyskland 279,1 (129,5-134,5), 8) Domen Prevc, Slovenia 279,1 (131-134,5), 10) Daniel-André Tande, Norge 278,3 (132-134).

Øvrige norske: 23) Halvor Egner Granerud 266,0 (131-127,5).

Ikke til finaleomgangen: 32) Johann André Forfang 118,8 (122,5), 34) Thomas Aasen Markeng 117,8 (123).

Verdenscupen (14 av 28 renn):

1) Granerud 956, 2) Eisenbichler 716, 3) Kamil Stoch, Polen 646, 4) Dawid Kubacki, Polen 489, 5) Piotr Zyla, Polen 469, 6) Lanisek 468, 7) Lindvik 437, 8) Johansson 435, 9) Karl Geiger, Tyskland 397, 10) Sato 362.

Øvrige norske (topp 30): 15) Tande 220, 18) Forfang 176.

Nasjonscupen (16 av 35 renn):

1) Norge 2874, 2) Polen 2840, 3) Tyskland 2273, 4) Østerrike 1945, 5) Slovenia 1488, 6) Japan 1363.