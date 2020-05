Hvem som er Vålerengas største profil kan man krangle om til evigheter når man ser hvilket persongalleri som har vært innom klubben. Nylig ble Morten Berre kåret til tidenes VIF-spiller på Twitter. Men profil? Leif Eriksen er ikke på Twitter. Men viktigere mann i VIF-historien er det vrient å finne. Torsdag rundet han 80 år, i all beskjedenhet.

For han var ikke den enkleste å intervjue da undertegnede som purung journalistspire fikk hans VIF-lag i fanget og han ledet klubben til sitt første cupgull i 1980 og seriemesterskap året etter. For Leif Eriksen så liten hensikt i å snakke om fotball. Den skulle bare spilles. Som i 1963 da han ble toppscorer i Eliteserien. Eller som i 1965 da han som spiss var med på å vinne VIFs første seriemesterskap. I den avgjørende kampen mot Steinkjer på Guldbergaunet skadet han seg rett før pause, og insisterte på å spille 2. omgangen i sokkelesten. Det sa dommeren nei til, Leif Eriksen ble seriemester med VIF og kom hjem med beinet i gips.

Foran 1980-sesongen var det Leif og Tor (Jørgensen) som ledet VIF. – Hva trenger du av spellere for at vi skal bli best i Norge, spurte Jørgensen. Leif Eriksen hadde oversikten over talentene som kunne utvikles. De ble hentet for småpenger. Det største kjøpet var keeperen Tom R. Jacobsen for 100.000 kroner. Fra Frigg kom Vidar Davidsen og Moren Haugen, fra Abildsø kom Stein Madsen, fra Steinkjer Tor Brevik, fra Bodø/Glimt Ernst Pedersen.

Leif Eriksens oppgave var å sette sammen middels gode fotballspillere. Noen år tidligere hadde Erik Foss kommet fra Abildsø. Moroa endte i en legendarisk cupfinale mot Lillestrøm på et frossent Ullevaal og med Tom Jacobsen som siste målscorer. – Gutta vant, ikke jeg, sa Leif. Gratulerer med dagen!