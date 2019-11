Leeds-målvakt kan utestenges i opptil 12 kamper for rasisme

Hendelsen skjedde i en ligakamp mellom Leeds og Charlton i slutten av september. Den tidligere Real Madrid-målvakten skal ha kommet med rasistiske kommentarer til Charlton-spiller Jonathan Leko før et hjørnespark.

Dommeren John Brooks skrev om hendelsen i sin kamprapport. Det engelske fotballforbundet jobber nå med å finne en passende straff, etter å ha snakket med begge spillerne og fått leppelesere fra Spania til å hjelpe med etterforskningen. Daily Mail skriver at den mest sannsynlig kommer på onsdag.

Det er snakk om alt fra åtte til 12 kampers karantene for spanjolen, som spilte 43 kamper for Real Madrid i perioden 2015-2019. Dersom han utestenges i 12 kamper er han ikke klar for spill før i 2020.

I 2011 ble Luis Suárez utestengt i åtte kamper for rasisme mot Patrice Evra.