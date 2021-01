Den tunisiske angriperen kjøpes fri fra gamleklubben Pyramids for tre millioner kroner. Han vil få en årslønn på rundt en million kroner i Vålerenga, skriver VG.

Amor Layouni som spilte for Bodø/Glimt i 2019-sesongen, skal ifølge avisen ankomme Oslo mandag og bli presentert som Vålerenga-spiller i løpet av kort tid. Man må derimot ta hensyn til gjeldende norske koronaregler.

Prosessen med å signere venstrevingen har vært både komplisert og langvarig. Først måtte svensk-tunisieren bli enig med sin egyptiske klubb Pyramids om en sluttpakke. Dette skal nå være i orden.

Også Nettavisen, i en kommentar av Morten Pedersen, skriver at Layouni er VIF-klar. Dagsavisen skrev forrige uke om at den tidligere Glimt-spilleren nærmet seg VIF, som jakter offensive erstattere etter at Bård Finne, Matthias Vilhjalmsson og Benjamin Stokke forsvant ut portene på Valle.

Saken oppdateres

