Larsen Kwarasey inn i VIF-troppen

Det er Kristoffer Klaesson som har overtatt som førstekeeper i VIF. Men han soner karantene etter sitt røde kort mot Mjøndalen, og da ligger det i kortene at Kjetil Haug, som spilte en strålende 2. omgang søndag, kommer inn i mål. Det betyr at fjorårets VIF-kaptein Adam Larsen Kwarasey rykker inn på benken.

Jonatan Tollås Nation er ikke friskmeldt etter at han måtte gi seg til pause i siste kamp. Og Aron Dønnum soner utestengelse etter at NFF bestemte tirsdag at han kom med nedsettende kommentarer om en dommer.

Inn i troppen kommer dermed midtstopper Fredrik Holme fra rekruttlaget. Også Osame Sahraoui er friskmeldt og er med i 18-mannstroppen der også venstreback Samuel Adekugbe er tilbake etter karantene.

Dagsavisen liveblogger fra kampen klokka 18.00.