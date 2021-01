Langrenn uten Norge

Det er for tidlig å si, men årsaken til Norges fravær er begrunnet i helserisiko. Så skjønner konkurrentene lite av hvorfor nordmenn samtidig konkurrerer i alle andre vinteridretter.

Avgjørelsen er begrunnet i langrenns særskilte krav om lungekapasitet. Vi vet at lungene er spesielt utsatt for koronaviruset. Men vi et lite om langtidsvirkningene.

Vi vet også at russiske Sergej Ustjugov ble sjuk i oktober og har særlig kjent det i lungene. Han er ute av spill.

Norge har satt seg selv ut av spill. Et valg alle respekterer, Men kommer Norge til VM i Oberstdorf i neste måned? Planen er ja. Svaret vet ingen.

For Tour de Ski spiller det norske fraværet mindre rolle. Dette er et TV-produkt uten publikum, og der norske seere antakelig fortsatt antakelig er sterkt representert. TV 2 hadde fredagens innledning og vi fikk akkurat de duellene, dramatikken og favorittbildet vi hadde ventet oss.

Så kan det jo også diskuteres hvor sterk den norske dominansen har vært. Aleksandr Bolsjunov er tittelforsvarer blant gutta og årets første sprint bekreftet at han blir den store favoritten i år også. Italias Federico Pellegrino imponerte stort da han vant sprinten ved å sprenge finalefeltet.

Frida Karlsson blir ditto favoritt på kvinnesiden der hun overraskende nok ble treer etter Linn Svahn og Jessica Diggins. 64 kvinner stiller i kvinneklassen med stor internasjonal bredde.

Dermed ble første nyttårsdag en påminnelse om at det er håp både for vinteren og internasjonalt langrenn.