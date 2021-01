LØRDAG:

10.28: Aking, verdenscup fra Königsee i Tyskland, dobbel, 1. omgang. 2. omgang starter 11.48. (Eurosport Norge)

12.30: Langrenn, andre etappe i Tour de Ski fra Val Müstair i Sveits: Fellesstart: 10 km klassisk kvinner. Som kjent, ingen norsk deltakelse i årets utgave. Og Frida Karlsson forsterket favorittstempelet sitt etter fredagens tredjeplass på sprinten. (TV 2, SVT1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (17. runde): Tottenham – Leeds fra Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham fikk utsatt sin siste kamp på grunn av koronasmitte, mens Leeds kommer fra en 5–0 seier over West Bromwich. Interessant duell mellom to markante managere i Marcelo Bielsa og José Mourinho. Skulle Leeds vinne er de likt i poeng med Tottenham på tabellen. (TV 2 Sport Premium)

13.30: Fotball, skotsk eliteserie (22. runde): Glasgow Rangers – Celtic fra Hampden Park. Det største prestisjeoppgjøret innleder det nye året. (Vsport1)

13.30: Hopp, kvalifisering til det tredje rennet i Innsbruck. Halvor Egner Granerud leder sammenlagt halvveis i hoppuka. Hvordan takler han bakken i Innsbruck? (TV 2, Eurosport Norge)

13.38: Aking, verdenscup fra Königsee i Tyskland, 1. omgang single menn. 2. omgang starter 15.18. (Eurosport 1)

14.45: Langrenn, andre etappe i Tour de Ski fra Val Müstair i Sveits: Fellesstart: 15 km klassisk menn. Det vil vel ikke overraske mange om tittelforsvarer Aleksandr Bolsjunov overtar ledelsen i Tour de Ski i dag. (TV 2, SVT1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (14. runde): Arminia Bielefeld – Borussia Mönchengladbach. (Vsport+), Eintracht Frankfurt – Leverkusen. (Vsport1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (17. runde): Crystal Palace – Sheffield United fra Selhurst Park. Bortelaget står med sine fattige to poeng og scorer færrest mål i Premier League. Skal laget ha håp om å overleve må det komme poeng i kamper som dette. (TV 2 Sport1, TV 2 Sort Premium)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (23. runde): Brentford – Bristol City. (Vsport2)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (17. runde): Betis – Sevilla. (Strive TV)

18.00: Ishockey, eliteserien menn (23. runde): Frisk Asker – Stavanger Oilers fra Askerhallen. Hjemmelaget er fortsatt serieleder tross to tap for Vålerenga i romjula. (TV 2 Sport2)

18.00: Ishockey, junior-VM i Edmonton, første kvartfinale. (SVT2)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (17. runde): Brighton – Wolverhampton fra Falmer Stadium. Hjemmelaget trenger poeng for å komme seg ut av bunnstriden. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (14. runde): Hertha Berlin – Schalke 04. (Vsport1)

18.30: Fotball, spansk 1. divisjon menn (17. runde): Getafe – Valladolid, (Strive TV)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (14. runde): Stuttgart – RB Leipzig. (Vsport1)

20.45: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (23. runde): Stoke – Bournemouth. (Vsport2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (17. runde): West Bromwich – Arsenal fra The Hawthorns. Hjemmelaget kommer fra 0–5 for Leeds, men klarte 1–1 mot Liverpool i kampen før. Arsenal har startet poengplukkingen etter en lang og tung periode. Nå har bortelaget to seire på rad og tenker positivt igjen. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (17. runde): Real Madrid – Celta. Martin Ødegaard har ikke vært inne på banen på en stund. Kanskje et lite comeback her? (Strive TV)

21.30: Ishockey, junior-VM i Edmonton, andre kvartfinale. (SVT2)

Søndag 3/1:

09.18: Aking, verdenscup for kvinner fra Königseei Tyskland, kvinner single 1. runde. 2. runde kjøres 10.43. (Eurosport Norge)

11.35: Langrenn, tredje etappe i Tour de Ski fra Val Müstair, Sveits. Jaktstart: 15 km fri teknikk menn. (TV 2)

12.30: Fotball, italiensk Serie A menn (15. runde): Inter – Crotone. (TV 2 Sport1)

12.30: Alpint, verdenscup kvinner i Zagreb, Kroatia: Slalåm 1. omgang. (NRK1, Eurosport Norge)

12.38: Aking, verdenscup fra Köningsee i Tyskland, lagstafett. (Eurosport Norge)

13.00: Fotball, engelsk Premier League menn (17. runde): Burnley – Fulham fra Turf Moor. Fulham ligger tredje sist, fem poeng bak dagens motstander. (TV 2 Sport Premium)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (14. runde): Erzgebirge Aue – Eintracht Frankfurt. (Vsport2)

13.30: Hopp, tredje ren i den tysk-østerrikske hoppuka, verdenscup menn (10 av 28) i Innsbruck, Østerrike (HS128). (TV 2, Eurosport Norge)

13.40: Sykling, VM i sykkelcross fra Hulst, kvinner elite. (TV 2 Sport2)

15.00: Fotball, italiensk Serie A menn (15. runde): Roma – Sampdoria. (Strive TV)

15.05: Sykling, VM i sykkelcross fra Hulst, menn elite. (TV 2 Sport2)

15.15: Fotball, engelsk Premier League menn (17. runde): Newcastle – Leicester fra St. James Park. Leicester holder tredjeplassen å tabellen. (TV 2 Sport Premium)

15.25: Langrenn, tredje etappe i Tour de Ski fra Val Müstair, Sveits. Jaktstart: 10 km fri teknikk kvinner. (TV 2)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (14. runde): Borussia Dortmund – Wolfsburg. (Vsport1)

16.00: Alpint,verdenscup kvinner i Zagreb, Kroatia: Slalåm 2. omgang. (NRK2, Eurosport Norge)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (17. runde): Chelsea – Manchester City fra Stamford Bridge. Begge lag har 26 poeng, men City har to kamper færre spilt. (TV 2 Sport Premium)

18.00: Fotball, italiensk Serie A menn (15. runde): Benevento – Milan. Jens Petter Hauge på benk eller bane i denne kampen? (Strive TV)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (14. runde): Bayern München – Mainz. (Vsport1)

19.00: Amerikansk fotball, NFL, Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers. (Vsport+)

20.45: Fotball, italiensk Serie A menn (15. runde): Juventus – Udinese. (TV 2 Sport Premium, Strive TV)

21.00: Fotball, spansk 1. divisjon menn (17. runde): Huesca – Barcelona. Bortelaget har ti poeng opp til serieleder Atlético Madrid. Og bør benytte sjanse her mot bunnlaget med bare en seier så langt. (TV 2 Sport1)

22.25: Amerikansk fotball, NFL, Los Angeles Rams – Arizona Cardinals. (Vsport+)

02.20: Amerikansk fotball, NFL, Philadelphia Eagles – Washington. (Vsport+)