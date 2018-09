Landslagssjefens Hegerberg-nei. Ryddig.

Sport

KOMMENTAR

Ada Hegerberg var nominert, men ble IKKE kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller i FIFA-regi mandag kveld. Det er ingen skandale. At Norges landslagssjef Martin Sjögren heller ikke stemte på henne (kunne gi poeng til tre kandidater) er heller ingen skandale. Som han elegant svarer VG når han får spørsmålet: - Vi skulle stemme på dem som er best i verden, og min vurdering er at de tre jeg stemte på har vært bedre enn Ada Hegerberg".

Så kan man argumentere sportslig og profesjonelt om at toppscoreren i mesterligaen burde vært der. At hennes suksess i Lyon er uomtvistelig. Ada Hegerberg er en fantastisk fotballspiller. Men verdens topp tre? Martin Sjögren mente nei og valget hans er uangripelig. Han har også sannsynligvis god bakgrunn for egne meninger. Han har usedvanlig lang fartstid i kvinnefotballen.

Det er en viss tvil knyttet til denne FIFA-avstemningen om hvor seriøs den er. Noen landslagstrenere overlater til andre i forbundet å stemme, noen setter seg ned og vekter for og i mot, andre stemmer på navn de kommer på. Martin Sjögren visste nok at det ville bli lagt merke til hva han stemte. Han kunne unngått mye støy ved å sette Ada Hegerberg opp med ett poeng for å innfri nasjonalistiske hensyn. Men det hadde vært uredelig i forhold til hans egen integritet. Han stemte heller ikke på kvinnen som vant, Brasils Marta.

Reaksjonene på sosiale medier handler selvfølgelig om konflikten med Hegerberg på landslaget og det faktum at hun ikke vil spille der. Bakgrunnen for konflikten kjenner vi ikke. Vi aner bare at kjemien ikke er der. Og denne avstemningen bedrer den kanskje ikke. Men vi ser at heller ikke andre sentrale lands landslagssjefer hadde Hegerberg inne blant topp tre. Kåringen gjelder klubb- og landslagsspill fra juli 2017, altså er fjorårets EM inkludert. Og det EM-sluttspillet ble en fiasko både for Martin Sjögren, Ada Hegerberg og Norge.

Norsk fotball skal være stolt over at det overhode var en kanddiat der.

Sjögren leder Norge i neste års VM-sluttspill i Frankrike, sannsynligvis uten Ada Hegerberg i troppen. Det er synd. Norges beste internasjonale spiller vil ikke bidra på landslaget. Kanskje konflikten vil bli løst, kanskje ikke. Uavhengig av en kåring i FIFA-regi.