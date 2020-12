Landslagssjef Solbakken bøtelagt med 20.000 kroner for brudd på karanteneplikten

Innlandet politidistrikt opprettet sak mot fotballprofilen etter at det mandag ble kjent at Solbakken hadde brutt sin innreisekarantene.

Landslagssjefen var til stede på en fotballkamp i Hamar søndag, og mandag var han på Ullevaal stadion i Oslo. I stedet skulle han holdt seg i karantene.

– 20.000 i bot godtatt av meg nå etter telefon fra politiet, sier Solbakken til VG tirsdag formiddag.

Han var allerede mandag tydelig på at han ville ta den eventuelle straffen som måtte komme.

Les også: Lønnstoppen i idretten

Bøter eller fengsel

Solbakkens karantenetid går først ut tirsdag. Landslagssjefen har beklaget karantenebruddet.

Mandag forklarte trenerprofilen at han handlet i god tro da han gikk på fotballkamp i hjembyen søndag. Solbakken hadde etter eget utsagn gjort en regnefeil rundt når karanteneperioden var over.

52-åringen kom til Norge fra København på formiddagen forrige lørdag.

Brudd på karanteneplikten kan straffes med bøter på opp mot 20.000 kroner eller fengselsstraff. For Solbakkens del ble altså det førstnevnte utfallet.

Les også: Norge og Solbakken fikk disse motstanderne i VM-kvalifiseringen

Eget initiativ

Kommunelege Ketil Egge i Hamar varslet mandag overfor NTB at han ville ta kontakt med fotballprofilen i sakens anledning. Samtidig sa han at kommunelegen så langt i pandemien ikke hadde anmeldt noen for karantenebrudd, og heller ikke vil gjøre det nå.

Politiet Innlandet opprettet imidlertid sak mot Solbakken på eget initiativ.

Etter planen skulle Solbakken overvære eliteseriekampen mellom Vålerenga og Rosenborg mandag kveld og også delta i Eurosports TV-sending. De planene ble skrotet.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Innlandet politidistrikt tirsdag.