Landslagsback hjem til Vålerenga

Av Geir Andreassen, NTB

Sørvik har fått en kontrakt ut 2022/23-sesongen. Han blir en viktig mann for Vålerenga i en sesong som har gått langt bedre for hovedstadslaget enn tilfellet var i fjor.

– Å signere Daniel er helt i tråd med hvordan vi i Vålerenga ønsker å bygge laget vårt for framtiden. Dette er en av de bedre norske offensive backene med sterk tilhørighet til Oslo og Vålerenga. Det er slike typer som Daniel man ønsker å bygge framtidens lag rundt, sier klubbens sportssjef Espen Knutsen og fortsetter:

– Vi er også veldig fornøyd med at Daniel ønsker seg til Vålerenga framfor en av våre mange konkurrenter, selv om vi nå er i en litt spesiell situasjon grunnet påvente av Nye Jordal Amfi. Vi er ganske overbeviste om at vårt sportslige tilbud ikke blir påvirket av situasjonen, og at vi er blant landets beste. Noe vi igjen får bekreftet ved at en spiller som Daniel Sørvik velger Vålerenga.

Sørvik er kjent for et godt skudd fra distanse og blir en solid forsterkning, spesielt i overtallsspillet. Han debuterte for VIF i 2009, og han spilte sist for klubben i 2014/15-sesongen før han gikk til sveitsiske Küsnacht Lions. De to siste sesongene har han spilt for Litvinov i Tsjekkia.

Vålerenga hadde spillefri tirsdag og skal ut mot Lillehammer på bortebane torsdag.

Sørvik blir spilleklar for VIF i seriekampen mot Sparta 18. desember. (NTB)