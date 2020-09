Landslag i ny ramme

Mens det har vært tillatt med inntil 200 tilskuere på seriekampene i Norge, er det tilbake på null når landslagssesongen innledes fredag mot Østerrike på Ullevaal stadion.

I går var blant andre Joshua King og Erling Braut Haaland på sin første trening på landslagsarenaen, som er pyntet for et TV-produkt uten publikum.

Det blir også årets første fotballkamp på denne arenaen.

Et puslespill

– Det er et helt nytt regime rundt disse landskampene, men heldigvis er spillerne vant til mye av dette fra sine klubblag, sa landslagssjef Lars Lagerbäck da han møtte et pressekorps med pålagt bruk av bunnbind etter treningen.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har utarbeidet en protokoll (Uefa return to play protocol) med hele 78 punkter fordelt på 31 tettskrevne A4-sider som skal være med på å hindre covid-19-smitte.

– Dette medfører mye ekstraarbeid, men vårt medisinske apparat følger opp dette med all testingen av spillerne, sier Lagerbäck.

Alle spillerne skal testes fire ganger hver i forbindelse med Nations League-kampene mot Østerrike (fredag) og Nord-Irland (II Belfast) mandag.

Egen etasje

Spillerne har ikke lov til å forlate hotellet på Storo på egen hånd, all aktivitet skal være organisert. Vanligvis bor spillerne to og to, nå skal alle ha enkeltrom.

Landslaget har sin egen etasje på hotellet. Helseattest og temperatur-sjekk gjelder også for mediefolk som skal følge treninger og pressekonferanser denne uka.

På mandagens pressemøte hadde Lagerbäck med seg Erling Braut Haaland, som i motsetning til noen fokuserte TV-intervjuer svarte ryddig og greit om alt han ble spurt om.

– Jeg er jo vant med mye restriksjoner rundt kampene i Tyskland. Jeg koser meg og prøver bare å tenke positivt, sa Erling Braut Haaland.

Uefa er ekstremt opptatt av at landskampene kan gjennomføres uten smitte-utvikling. Derfor er reglene strengere rundt landslaget enn i norsk offentlighet for øvrig.