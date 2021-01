– Det jobbes med fornuftige alternativer. Utenom det er det ikke så mye å si. Han vil ha spilletid, det er prioritert, sier Pedersen til NTB.

Landslagskapteinen spilte 90 minutter for Fulham i åttedelsfinalen i ligacupen 1. oktober i fjor mot Brentford. Siden den gang har han ikke vært å se for London-klubben.

Noen uker senere ble han utelatt fra Premier League-troppen til klubben, og siden har det kun blitt én hel kamp – med Fulhams U23-lag mot Stoke i november.

Les også: Hege Riise blir midlertidig engelsk landslagssjef

– Avventer

Derfor begynner det å haste for Johansen om han skal finne seg en ny klubb. Både lån og salg er aktuelt, forteller 30-åringens agent.

– Jeg har snakket med Stefan. Vi avventer situasjonen nå og ser hva som skjer. Selvfølgelig er det viktig med spilletid for Stefan, som det er med alle andre, sier landslagssjef Ståle Solbakken til NTB.

Agent Pedersen har flere ulike spor å følge.

– Vi jobber med flere alternativer. Helheten må stemme, og han har en familie han også må ta hensyn til, sier han.

Les også: Solbakken med klar keeperbeskjed: – Må ut i kamp

QPR?

Flere engelske medier meldte onsdag at mesterskapsserieklubben QPR er interesserte i å låne midtbanespilleren som etter alle solemerker har spilt sin siste kamp for Fulham.

Det har blitt 142 kamper, 21 mål og 23 målgivende pasninger for Johansen siden han ble signert i august 2016.

Agent Pedersen vil ikke kommentere hvilke klubber som har vist interesse for Norge-kapteinen. Han kan likevel bekrefte at det ikke blir en retur til Norge med det første for Johansen.

– Nei, det blir det ikke. Det er helt sikkert, sier han.

Les også: Ødegaard-dramatikk fyller forsiden til Spanias største avis – linkes til Sevilla og Arsenal