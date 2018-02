Lagvenninnenes hyllest: - Hun er enda større som menneske

Sport

Av Egil Sæther og Espen Hartvig

PYEONGCHANG: – Hun er enda mer imponerende som menneske, sa Ragnhild Haga etter at Bjørgen med tremilsgullet ble tidenes vinterolympier.

– Det er utrolig det hun driver med. I dag var hun suveren i tillegg. Det er helt rått, sa Heidi Weng til NTB.

Da var det bare minutter siden Bjørgen hadde smadret konkurrentene og tatt et suverent OL-gull på 30-kilometeren.

– Det er veldig fortjent med gull i dag. Det setter på en måte prikken over i-en, både for hennes olympiske karriere og OL for laget vårt. De pleier å si at hun er imponerende som idrettsutøver, men for meg er hun enda mer imponerende som menneske, sa Haga til NTB, tydelig rørt over Bjørgens innsats.

– For eksempel øyeblikkene etter at jeg vant 10 kilometeren, og hun var så glad på mine vegne i målområdet. Hun viser meg rundt og jeg bare dilter etter resten av dagen. Jeg lærer så utrolig mye av den dama. Hun er så ydmyk og tar på en måte aldri av, sa Haga.

– Håper hun fortsetter

Langrennsdronningens vei videre etter sesongen er ikke avgjort, men Weng føler seg sikker på at Bjørgen blir å se på startstreken under VM i Seefeld neste år.

– Jeg tipper at ikke hun gir seg med det første. Når hun vinner så overlegent her så tror jeg hun tar et år til, for å si det sånn, sa Weng.

– Jeg håper hun fortsetter. Jeg har lyst til å lære alt jeg kan av den dama der. Hun kan vinne gull så lenge hun er motivert, det er jeg overbevist om. Men hun må få gjøre det hun selv vil.

Ingvild Flugstad Østberg kjempet søndag om bronsen, men endte som nummer fire. Hun er ikke sikker på om Norge noensinne vil se en ny løper som får en lignende karriere som Marit Bjørgen.

– Helt vilt det hun gjør

– Det er vel tvilsomt at vi får se det. Det er helt vilt det hun gjør. Det er så bra at alt det vi andre gjør aldri vil bli bra nok. Tar vi en sølv eller bronse som vi er godt fornøyd med, så blir det målt opp mot Marit. Det er hardt å være langrennsløper i Norge, sa Østberg, som håper Bjørgen ikke gir seg med det første.

– Historien hennes står for seg selv, og vi skal bare glede oss over at vi har fått lov til å ha Marit på lag i så mange år. Forhåpentlig får vi henne med oss litt til.

Også Therese Johaug, som ikke fikk være med på OL etter at Idrettens Voldgiftsrett (CAS) forlenget dopingutestengelsen hennes, hyllet Bjørgen søndag.

– Mitt store forbilde

– Du har alltid vært mitt store forbilde, igjen viser du hvorfor. Gratulerer som tidenes vinterolympier, Marit Bjørgen! You are the best! (Du er den beste!), skrev Johaug på Instagram sammen med et eldre bilde av de to sammen.

Marit Bjørgen er tidenes vinterolympier med åtte gull og 15 medaljer totalt etter søndagens overlegne gulløp i Pyeongchang.

21. mars blir hun 38 år, og VM i Seefeld neste år kan fort bli hennes definitive farvel. Beslutningen om karrierevalget kommer til våren. (NTB)