Det har vært mye spekulasjoner rundt Paul Pogbas fremtid i Manchester United den siste tida, etter uttalelser fra franskmannen i juli om å «finne en ny utfordring» i tillegg til hans managers utalelser om å forlate klubben. Lagkamerat Juan Mata mener derimot at Pogba har en god innflytelse i laget og ønsker at 26-åringen skal bli, ifølge BBC.

– Han har en positiv innflytelse på laget og bringer alle i klubben nærmere sammen, forteller spanjolen til BBC.

– Han er en fantastisk midtbanespiller og en veldig bra fyr. Jeg tror han er «happy», legger Mata til.

Løfte trofeer sammen

Tidligere i sommer kom United-trener Ole Gunnar Solskjær med en uttalelse om at Pogba aldri har vært problemet, men at det derimot har vært en «agenda» mot franskmannen. Mata vil at den 26-år gamle franskmannen skal være med klubben videre for å løfte store trofeer under Solskjær som manager.

– Selvfølgelig, som lagkamerat, og som venn også, vil jeg at han skal bli [i klubben] og være lykkelig, fordi han er en veldig god spiller for oss, sier Mata. Mata, som også spiller for det spanske landslaget, signerte en ny toårskontrakt med Manchester United i juni.

– Vi vet at vi må gjøre det enda bedre enn i forrige sesong. Denne klubben har vunnet mer trofeer enn noen annen klubb i England.

Tøffe år for United

Manchester United har ikke vunnet Premier League siden 2013. Det var det året Alex Ferguson pensjonerte seg etter tjueseks år i klubben. hvor han vant trettiåtte trofeer, som inkluderte tretten Premier League titler. Sist klubben vant et stort trofé, var i Europa League i may 2017 under José Mourinho som manager, tre måneder etter å ha vunnet Carabao Cup. Manchester United spiller sin første seriekamp mot Chelsea i August.