Lagerbäck har flere offensive planer

Den svenske landslagssjefen håper og tror et fullsatt Ullevaal vil gi Norge ekstra energi mot Spania lørdag kveld.

Og skulle Norge ha poeng inne når det gjenstår et kvarter, kan flere scenarier utspille seg.

Svensk resultat

– Vi vil bli orientert om hvordan Sverige ligger an (spiller samtidig borte mot Malta). Skulle de ligge under vil det jo være ekstra verdifullt med poeng for oss, sa Lagerbäck da han møtte mediene på Storo torsdag ettermiddag.

Derfor kan det bli aktuelt å jage tre poeng selv om man har ett inne. Men det er også en risiko å bli for overivrige mot et ballsikket Spania.

65 prosent ballbesittelse

Hans ubeseirede rekke på Ullevaal er han stolt over, og mener det også skal være mulig å holde den selv om et av verdens beste landslag kommer på besøk. Spania har så langt ikke avgitt poeng i EM-kvalifiseringen.

– Alle forventer jo at Spania skal styre kampen, men jeg håper ikke de får ha ballen i mer enn 65 prosent av tida, sier Lagerbäck, som i sitt hode hadde laget klart torsdag. Bare sykdom eller skader på fredagens siste trening kan gi endringer.

Spørsmålet er hvilken rolle han vil gi Martin Ødegaard. Mot Sverige i Stockholm var han veldig dominerende sentralt.

– 1-1 mot Sverige borte er nok en av de beste kampene laget har spilt under meg. Lørdag kveld handler mye om tålmodighet, tror den svenske landslagssjefen.

Kampstart lørdag er 20.45.