Lagerbäck er ønsket på Island igjen

Tidligere Rosenborg-trener Erik Hamrén ga seg nylig som islandsk landslagssjef. Svensken maktet ikke å lede laget fra sagaøya til sitt tredje strake internasjonale sluttspill.

Nå er jakten på en erstatter i gang, og ifølge den islandske avisen Morgunbladid seiler Lars Lagerbäck opp som en klar kandidat. Svensken fikk nylig sparken som norsk landslagssjef og ble erstattet med Ståle Solbakken.

Det islandske nettstedet fotbolti.net omtaler også Lagerbäcks kandidatur og hevder at flere sentrale spillere skal ha uttrykt et ønske om at Lagerbäck gjør comeback i sin gamle jobb.

72-åringen ledet Island med stor suksess i perioden 2011 til 2016. Lagerbäck førte blant annet laget fram til en senasjonell kvartfinale under EM-sluttspillet i 2016, etter å ha beseiret England i åttedelsfinalene.

Svensken har en høy stjerne i islandsk fotball.

Mandag ble gruppene i den europeiske kvalifiseringen til fotball-VM i 2022 trukket. Der havnet Island i gruppe J sammen med Tyskland, Romania, Nord-Makedonia, Armenia og Liechtenstein.