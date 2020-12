Lagerbäck ble orientert om samtalene med Solbakken

Solbakken erstatter Lars Lagerbäck, og hans første oppgave blir VM-kvalifiseringen for 2022-sluttspillet.

– Jeg er stolt og beæret over å ha blitt spurt. Vi har hatt dialoger før, men da har det av ulike grunner ikke ført helt fram. Jeg er supermotivert, superglad og ser fram til å kaste meg ut i dette når karantenen er over på søndag, sa Solbakken på en digital pressekonferanse torsdag.

Han deltok i den fra sin karantene på Hamar.

– Det er en spennende spillergruppe, også er det å trene landet sitt. Økonomisk fant vi veldig fort en løsning sammen, sa han videre om hvorfor han tok jobben.

Mye å bygge på

Solbakken ville ikke si noe konkret om hva som ville bli utfordringene framover.

– Jeg har sett alle landskampen og synes de har gjort en god jobb. Det er progresjon og mye å bygge på.

– Jeg må gå i dybden, se kampene igjen og bli bedre kjent med spillerne. Når jeg har gjort det, er det lettere å svare på hva de store utfordringene blir. Jeg har noen formeninger, men vil ha den lille tvilen til gode.

Tok kontakt i høst

Solbakken ble først kontaktet mellom to landslagspauser i høst. Dette var avklart med Lagerbäck, opplyste fotballpresident Terje Svendsen på pressekonferansen.

– Vi ble enig om snakke etter kampene var spilt. Det har vært positive samtaler, og jeg hadde gjort opp min menig at dette var noe for meg, sa Solbakken selv.

Tidligere i høst fikk han sparken etter to perioder i FC København. Solbakken sier han i etterkant fikk noen «crazy tilbud», men valget falt på Norge. Han har ikke fått på plass et trenerapparat.

– Jeg har noen tanker om det og noen følelser på hva man skal gjøre det, men jeg har egentlig ikke startet med det.

Starter mandag

Solbakken starter offisielt i jobben 7. desember. Samme kveld trekkes kvalifiseringsgruppene i Zürich. Der kan Norge havne i samme pulje som Danmark og Sverige.

Disse tre nasjonene er på hvert sitt seedingsnivå. Å komme med til VM som europeisk nasjon, krever svært mye. Bare 13 lag fra Europa kommer med i 2022-sluttspillet.

– Jeg kan tenke meg å møte Danmark. Det hadde vært en morsom kamp. De har et av de beste landslagene på lenge. Det ville blitt en fin utfordring jeg ikke hadde hatt noe mot, sa Solbakken, som fremdeles skal ha bostedsadresse i København.

Tidligere i høst tapte Norge EM-omspillet hjemme mot Serbia, og da forsvant muligheten til å komme med i mesterskapet som spilles til sommeren.

Solbakken var med i den norske troppen som spiller i VM 1998 og EM to år senere. Norge har ikke deltatt i et seniorsluttspill for menn siden 2000.

Vrient med Qatar

Ståle Solbakken er klar på at kommende VM-arrangør Qatar må under lupen, men tror ikke Norge kan stå alene i kampen.

– Norge kan godt være med og være et drivende eksempel og noen som fører en dialog om det, men dette er et stort politisk spørsmål som jeg ikke kan løse på min første pressekonferanse, sa Solbakken på spørsmål om mesterskapet da han ble presentert som ny landslagssjef torsdag.

Han peker på at dette er et tema som gjelder alle i fotballverdenen. Fra fans til spillere og fotballedere, samt internasjonale forbund som Fifa og Uefa.

– Jeg tror ingen er uenig i at dette er et sårt tema for hele fotballverdenen. Det er der vi er, så får vi se hvor det bærer hen, sa Solbakken.