Cupfinalen ble tidligere utsatt fra 6. til 13. desember som følge av at Toppseriens siste runde ble flyttet på grunn av koronasmitte.

Kvinnenes cupfinale var endelig tilbake til Ullevaal etter å ha måttet spille andre steder de siste seks årene, men nå blir det ikke noe av. Årsaken er byggearbeider og faren for å ødelegge dekket på landslagsarenaen.

– Ullevaal stadion har fått beskjed om at det ikke avvikles cupfinale der. Det er to grunner til det: dekket og faren for å ødelegge det, og fasilitetene. Det bygges om garderober i inngangspartiet nå. Vi skulle klart det med hotell og styrkerom på den opprinnelige datoen, men nå som det er blitt flyttet blir det vanskelig, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til VG.

Det er ikke bestemt hvor finalen skal spilles.

På grunn av koronapandemien ble mennenes cup avlyst i år, mens kvinnenes turnering ble avviklet med et redusert antall lag.

