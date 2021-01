Kvandal med sensasjonell seier: – Jeg leverte nok et lite hoppsjokk

Eirin Maria Kvandal hadde 92 og 89 meter og 244,2 poeng. Hun var 2,4 poeng foran hjemmehopperen Ema Klinec, som hoppet 94 meter. I finalen landet hun på 86,5 meter og havnet 1,4 poeng bak.

– Det var utrolig stort. Jeg leverte nok et lite hoppsjokk. Jeg viste at jeg hadde nivået inne, men dette var noe annet enn å vinne NM. Jeg var rimelig nervøs, og kanskje greit at jeg ikke satt alene igjen på toppen, sier Kvandal til NTB.

– Dette hører med til de litt mer sensasjonelle opplevelsene jeg har vært med på, skriver hoppsjef Clas Brede Bråthen i en SMS.

Kvandal kommer fra Mosjøen og ble tidligere uken norsk mester i storbakken i Granåsen. Kvinnenes hoppsjef Christian Meyer har tidligere omtalt Kvandal som en av de største norske hopptalentene siden Maren Lundby.

– Hvordan skal du bevare hoppformen framover?

– Det er bare å levere «basic» hopping, det, sier Kvandal.

Marita Kramer fra Østerrike med 84,5 meter og 88,5 meter tok tredjeplassen.

Lundby har ennå ikke toppformen inne, men tok femteplassen. Hun fikk opp 85 meter. I finalen fikk hun 87,5 meter og endte på til sammen 233,1 poeng.

Thea Minyan Bjørseth hoppet 86 og 83 meter og fikk 220,5 poeng. Det var klart karrierebeste for hopperen fra Lensbygda med åttendeplassen. Anna Odine Strøm med 83,5 meter og 80 meter tok 14.-plassen, mens Silje Opseth med 79,5 meter og 81,5 meter havnet på plassen bak.

