Kvalevåg gir seg som generalsekretær i Norges idrettsforbund

Det kommer fram i en pressemelding fra NIF onsdag.

– Dette har slett ikke vært et enkelt valg. Jeg har hatt og har en fantastisk tid i NIF, og disse årene har vært svært utviklende for meg, både som leder og person. Jeg er også takknemlig for å ha ledet arbeidet med å modernisere og digitalisere idrettsorganisasjonen, sammen med svært kompetente medarbeidere. Dette håper jeg har bidratt til et solid fundament for videreutviklingen av en fremtidsrettet idrettsorganisasjon, sier Kvalevåg.

Fra 1. juli blir hun administrerende direktør i Revisorforeningen. Kvalevåg har vært i Norges idrettsforbund siden september 2017.

Idrettsstyret synes det er beklagelig at Kvalevåg gir seg, men forstår valget.

– Det har vært en glede å arbeide sammen med Karen. Hun har stor arbeidskapasitet, er faglig utrolig dyktig og har en varm og imøtekommende personlighet som har bidratt til å skape solide resultater og inkluderende arbeidsmiljø i NIF. Hun er en lagspiller – ganske enkelt, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsforbundet opplyser at stillingen som generalsekretær vil bli lyst ut så raskt som mulig. Kjøll sier målet er å få «en god overlappende periode» før Kvalevåg forlater NIF.

