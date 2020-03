Kommentar

Idrettsutøvere er vant til å takle utsettelser, avlysninger, uforutsette hendelser som utsetter noe de har forberedt seg til. Men det har handlet om en time, en dag eller en uke.

Nå har norske fotballspillere i tusentall i alle aldre forberedt en ny sesong. Det kan de bare fortsette med. Men på egen hånd. Organiserte treninger skal ikke forekomme. Solidaritet innebærer at man forholder seg til de retningslinjer som er gitt. Mange idrettslag vil få store økonomiske utfordringer. Norsk idrett er i praksis et gedigent dugnadsarbeid. Nå trengs det mer enn noensinne. Det er ikke tid for å kreve, men å gi.

Nå samkjører norsk toppfotball hvordan klubber og spillere skal opptre. Ingen organiserte treninger skal holdes. Men hva kan man gjøre individuelt? Ja, man kan ta sine joggeturer og holde seg i form. Men man skal holde fysisk avstand til andre. Helsa til deg og naboen kommer foran egen formutvikling.

I Vålerenga ble alle spillere sendt hjem torsdag og en ny vurdering gjøres mandag mellom alle toppklubbene i Norge. Man kan planlegge treningskamper etter 15. april, altså etter påskeferien. Seriestart er stipulert til begynnelsen av mai. Men det er bare et håp. Ingen vet. Permitteringer vil komme i idrette også.

Familien Ingebrigtsen vil ha opphevelse av det særnorske forbudet mot bruk av høydehus. For nå kan de ikke reise på treningsleir i tynnluft. Er det greit? Nei. Vi endrer ikke spillereglene nå.

Sesongens store mål for mange, OL i Tokyo, er i spill. Ja, flammen ble tent i Hellas denne uka, men slik verden ser ut nå vil den slukke lenge før ankomst Japan. Fakkelstafetten holdes i gang med et håp om at verden vil bli frisk igjen.

Norge, og deler av verden er i en unntakstilstand som ingen av oss har vært i før. Ja, krig er en unntakstilstand. Men dette er en fredelig tilstand, enn så lenge. Og da må alle forholde seg til den.

I norsk fotball kan man nå snike seg til treninger som ikke er lov. Grorud takket ja til et tilbud om å bli tre dager ekstra på treningsleir i Marbella, noe de angrer på nå. De kunne kjørt gode treninger i sommervarmen i Marbella fredag og lørdag, men gjør det ikke. De forholder seg til norske retningslinjer.

Problemer med å nullstille, og ta inn over seg virkeligheten, kan være vrient. I England skjedde det først fredag. Selv med en smittet Arsenal-manager, noe som ble kjent torsdag, skulle Premier League dundre videre. Inntil fornuften innhentet britene fredag. Nå må også de nullstille. Og Liverpool-supporterne vet ikke når de kan feire sitt etterlengtede seriegull. Det er et ganske lite problem i våre dager.

Også ambisiøse og utålmodige fotballspillere kan ha nytte av å bli minnet om av at det de driver med er et overskuddsfenomen til glede for seg selv og millioner av supportere. Fotball er verdens mest populære sport når kloden fungerer som den skal. Det gjør den ikke nå. Idrett er glede og fellesskap. Det fysiske er satt på vent. Men intellektet og tenkingen er ikke det. Tenk dugnad. Det ene store felles prosjektet er at dette skal gå over.

Til alle fotballspillere som gledet seg til sesongstart: Her hjemme blir verdens lengste oppkjøring enda lengre. Da kan man bygge forventning. Det trengs i disse mørke tider.