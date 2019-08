Oslo-lager har ikke vunnet på seks kamper, men lørdag tok de riktig nok poeng i en kamp som endte 1-1 under vanskelige spillerforhold, melder lyn1896.no.

Dårlige værforhold bidro til mange upresise pasninger og mye stopp i spillet fra en dommer som hadde lagt lista relativt lavt. Lyn fikk en stor sjanse etter elleve minutter hvor Henrik Lehne Olsen viste frem skuddfoten fra 20 meter, men ble stoppet av tverrliggeren.

Nysignering

Etter en drøy halvtime viste nysigneringen Johannes Nygaard Nilsen seg frem med en heading i mål etter et flott hjørnespark, men dommer blåste frispark i mot og scoringen ble annulert. Til tross for en jevn kamp var det Lyn som var nærmest og stod for det meste av initiativet. Eirik Haugstad sørget for uttelling rett før timen var spilt og Lyn tok ledelsen, men syv minutter etter klarer ikke Oslo-laget å rydde opp etter et hjørnespark og blir straffet av Halsens toppscorer Christer Johansen Smith, som setter ballen inn i nettet. Dermed ble det poengdeling i Larvik.

Lyn ligger dermed kun fire poeng over nedrykk.