Henrik Kristoffersen kjørte inn til tredjeplass i rennet.

Kildes ledelse på 34 poeng forsvant i løpet av to omganger med storslalåm i østerrikske Hinterstoder mandag. Etter at Pinturault leverte to bunnsolide omganger, leder franskmannen verdenscupen med sine 1148 poeng. Det er 26 poeng foran Kilde.

Kilde kjørte mandag ned til 6.-plass, 1,34 sekunder bak franskmannen.

– Nok en topp seks-plassering i storslalåm må jeg være superfornøyd med. Etter Beaver Creek har jeg ikke vært dårligere enn nummer seks, og det sier noe om stabiliteten og hvordan ting fungerer, sa Kilde til TV 2 etter rennet.

– Jeg hadde egentlig ikke forventet dette i dag, det må jeg ærlig innrømme, la han til.

God avslutning

Kristoffersen lå på 6.-plass etter første omgang, men kjørte seg opp på pallplass (+ 0,72) etter en god avslutning.

25-åringen ligger nå 107 poeng bak Pinturault i kampen om sammenlagttittelen, men sier han ikke tenker så mye på hva han må gjøre for å ta sammenlagtseieren.

– Skal man dra det hjem, må man vinne skirenn og konsentrere seg om det, sa Kristoffersen til TV 2.

Han la til at han har sluttet å bry seg så mye om ting han ikke får gjort noe med, som for eksempel hvordan Kilde og Pinturault gjør det.

– Jeg får ikke gjort noe med hva dem gjør. De får gjøre sitt og jeg må gjøre mitt. Og da må jeg bare prøve å gjøre det beste jeg kan, sa Kristoffersen til TV-kanalen.

Kristoffersen overtok ledelsen

Tredjeplassen sørget samtidig for at Kristoffersen overtok ledelsen i storslalåmcupen. Også her er det en kamp mot blant andre Pinturault.

Rælingen-kjøreren leder med kun seks poeng på sin franske rival, mens kroatiske Filip Zubcic er nummer tre, 26 poeng bak. Kroaten ble for øvrig nummer to i mandagens storslalåmrenn i Hinterstoder. Zubcic kom i mål 0,45 sekund bak Pinturault.

Slovakiske Zan Kranjec, som ledet storslalåmcupen før mandagens renn, misset totalt i Hinterstoder og ble nummer 13.

Kvitfjell neste

Mandag var Pinturault overlegen i første omgang og ledet med 0,9 sekund på Zubcic. I finaleomgangen kontrollerte inn seieren og vant 0,45 sekunder foran Zubcic.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte seg opp fra 12. til 9.-plass (+1,69), mens Marcus Monsen endte på 27.-plass. Det var opp to plasser fra første omgang.

Fabian Wilkens Solheim (31.-plass), Timon Haugan (32) og Patrick Haugen Veisten (48) kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen, mens Lucas Braathen hektet i første omgang.

Til helgen fortsetter kampen om verdenscuppoeng i Kvitfjell. Da er det fartsgutta som skal i aksjon i super-G og utfor, men i et intervju med arrangøren i Østerrike sa Pinturault at han vurderer å reise til Norge for å jakte poeng kommende helg.

Kristoffersen var klinkende klar da han av TV 2 fikk spørsmålet om han drar på poengjakt til Kvitfjell:

– Nei.