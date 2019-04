Alberto Bettiol tok sin første seier i karrieren etter å ha gått solo de siste snaue to milene. Italieneren fikk stikke med rundt 15 kilometer igjen, like før man skulle inn i den berømte stigningen Papeberg i den 103. utgaven av rittet.

Danske Kasper Asgreen tok annenplassen, mens Kristoff vant spurten i det jaktende feltet som aldri kom à jour med utbryteren.

– Jeg er ganske sliten. Jeg kjente at et jeg ikke hadde beina, men klarte bare å sitte med. Det klarte jeg ikke i fjor, for formen er bra. Nå er jeg nesten tilbake der jeg var i 2015. Jeg hadde et håp, men det var ikke noe samarbeid blant oss som jaktet mot slutten, sa Kristoff til TV 2.

– Jeg prøvde bare å være smart, for jeg hadde kjenning til kramper i beina mot slutten, sa han.

Alexander Kristoff vant rittet i 2015.

Tøft ritt

Årets utgave av sykkelklassikeren var 270,1 kilometer fra Antwerpen til Oudenaarde, med blant annet 24 tøffe stigninger og flere brosteinspartier.

Kristoff satt med i hovedgruppen med 40 kilometer igjen til mål. Edvald Boasson Hagen var også med, men han måtte slippe noe senere.

Flere syklister forsøkte å stikke fra feltet med favorittene hvor også VM-vinneren Alejandro Valverde og Peter Sagan satt.

Terpstra veltet stygt

Kristoff vant rittet i 2015, mens nederlandske Niki Terpstra vant i fjor. Nederlenderen deiset i bakken da det var 156 kilometer igjen. Cofidis-rytter Christophe Laporte, som også var involvert i velten, kalte øyeblikkelig på legehjelp da han så hvordan Terpstra hadde det.

34-åringen ble liggende nede i flere minutter, men rørte på både armer og bein. Terpstra fikk medisinsk behandling og ble deretter fraktet til sykehus. Rundt fem ryttere gikk ned i velten.