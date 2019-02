Etappen var på 192,5 kilometer fra Shati Al Qurum til Qurayyat. Syklistene måtte slite med en lei sidevind på store deler av etappen ved siden av å holde kontroll på utbryterne.

Kristoff vant den første etappen i rittet og ble toer på den neste. Han ledet sammenlagt med tre sekunder på fjorårsvinneren Aleksej Lutsenko foran mandagens etappe.

Det var nettopp Lutsenko som sikret seg sin annen strake etappeseier og overtok den røde ledertrøyen. Han vant ett sekund foran spanske Jesús Herrada og belgiske Greg Van Avermaet.

Mandagens etappe inneholdt en tøff avslutning på drøye tre kilometer med en stigning på 5,5 prosent. Med 60 kilometer igjen hadde en utbrytergruppe fått over seks minutters ledelse. Kraftig sidevind gjorde at det jagende hovedfeltet sprakk opp. Kristoff med sine gode hjelper Sven Erik Bystrøm satt i den første delen.

Kristoff fikk derimot problemer med rundt 25 kilometer igjen og måtte slippe et større felt som hadde satt opp farten for å ta igjen utbryterne. Med to kilometer igjen sa det virkelig stopp, og et felt på 25 ryttere gjorde opp om seieren.

Kristoff rullet i mål over fire minutter bak vinneren på en 37.-plass.