Kristoff fikk nyte ledertrøya i ett døgn

Etter målgang rant tårene da han ble intervjuet av arrangøren. Alaphilippes far døde tidligere år.

– Det er veldig spesielt at dette er min første seier i år. Denne er for pappa, sa Alaphilippe mens tårene presset på.

Da hadde Kristoff i den gule trøya fortsatt langt igjen til mål. Nordmannen tråkket inn hele 28.15 minutter etter vinneren og måtte gi fra seg den gule trøya, men han får sykle i den grønne poengtrøya mandag.

Alaphilippe er en av de mest angrepsglade rytterne i Tour-feltet. I år slo franskmannen til i første forsøk han vant søndagens etappe i Nice. Det er hans femte etappeseier i Touren.

Franskmannen vant foran Marc Hirschi og Adam Yates i spurten. Hovedfeltet var like bak i forsøket på å ta dem igjen, men klarte ikke komme seg opp til tetrioen på oppløpet.

Stakk av i siste bakke

De tre gikk i brudd i den siste stigningen på etappen og opparbeidet seg en ledelse på 20 sekunder ned til hovedfeltet med alle sammenlagtkanonene. Ledelsen beholdt de helt til mål.

Dermed er Alaphilippe-showet i gang allerede på Tourens andre dag. 28-åringen ble en folkehelt i Frankrike med sine mange og gode angrep i fjorårets ritt. Da endte det med en liten hodepine for Alaphilippe: Hvor langt skulle han gå i forsvaret av gul trøye?

Det får laget hans, Deceuninck-Quickstep, bryne seg på i år også. Alaphilippe tok nemlig over den gule trøya fra Alexander Kristoff med seieren i Nice.

– Han kommer til å kjempe for å bevare den trøya hver dag, og det kan bli mange dager. Alaphilippe har en nese for sykkel som få andre, sa TV 2-ekspert Thor Hushovd.

Kristoff sjanseløs

Alexander Kristoff ble andre nordmann som fikk sykle i gul trøye i Tour de France, men det ble en kortvarig lykke. Spurteren var sjanseløs i møtet med fjellene.

Kristoff tok en suveren seier i spurten på den første etappen av årets utsatte Tour de France. Men der han vant spurten lørdag, havnet han langt bak søndag.

Opp fjellet Col de Turini, en førstekategoristigning, var nordmannen helt sjanseløs. Kristoff måtte slippe hovedfeltet med fire kilometer igjen av klatringen, og havnet over fem minutter bak hovedfeltet før de nådde toppen.

Til slutt ble det en liten kamp for å klare tidsgrensa for Kristoff og gruppa han lå i. Kristoff kom i mål i den gule trøya etter at Alaphilippe allerede hadde vært på podiet og fått på seg sin gule trøye. Kristoff kom i mål 28.15 minutter etter franskmannen.

Kristoff kunne imidlertid glede seg over at han beholder ledelsen i poengkonkurransen. Han har 18 poeng ned til Peter Sagan.

Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson Hagen trillet i mål 18 minutter etter etappevinneren, mens Vegard Stake Laengen kom i mål med lagkamerat Kristoff.

Sykkelrittet Tour de France søndag, verdenstouren (12 av 24):

2. etappe (fjell), 186 km Nice – Nice:

1) Julian Alaphilippe, Frankrike (Deceuninck-Quickstep) 4.55.27, 2) Marc Hirschi, Sveits (Sunweb) samme tid, 3) Adam Yates, Storbritannia (Mitchelton-Scott) s.t., 4) Greg Van Avermaet, Belgia (CCC) 0.02 min. bak, 5) Sergio Higuita, Colombia (EF Pro) s.t., 6) Bauke Mollema, Nederland (Trek) s.t., 7) Aleksej Lutsenko, Kasakhstan (Astana) s.t., 8) Tadej Pogacar, Slovenia (UAE Emirates) s.t., 9) Maximilian Schachmann, Tyskland (Bora) s.t., 10) Alberto Bettiol, Italia (EF Pro) s.t.

Norske: 101) Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) 17.45, 102) Edvald Boasson Hagen (NTT Pro) s.t., 136) Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) 28.15, 137) Alexander Kristoff (UAE Emirates) s.t.

Sammenlagt:

1) Alaphilippe 8.41.35, 2) Yates 0.04 min. bak, 3) Hirschi 0.07, 4) Higuita 0.17, 5) Pogacar s.t., 6) Esteban Chaves, Colombia (Mitchelton-Scott) s.t., 7) Egan Bernal, Colombia (Ineos) s.t., 8) Van Avermaet s.t., 9) Nairo Quintana, Colombia (Arkéa) s.t., 10) Guillaume Martin, Frankrike (Cofidis) s.t.

Norske: 86) Jansen 18.00, 94) Hagen s.t., 129) Kristoff 28.20, 134) Laengen 28.30.

Poengtrøya: 1) Kristoff 64, 2) Peter Sagan, Slovakia (Bora) 46, 3) Matteo Trentin, Italia (CCC) 36.

Klatretrøya: 1) Benoît Cosnefroy, Frankrike (AG2R) 18, 2) Anthony Perez, Frankrike (Cofidis) 18, 3) Michael Gogl, Østerrike (NTT) 12.

Ungdomstrøya: 1) Hirschi 8.41.42, 2) Higuita 0.10 min. bak, 3) Pogacar s.t.

Lag: 1) Trek 26.05.36, 2) EF Pro s.t., 3) Astana s.t.

Rittet avsluttes 20. september.