Mandag kveld ble det klart at Kristian Brix (29) legger fotballstøvlene på hylla. Årsaken er at livet som toppfotballspiller ikke lenger lar seg kombinere med hverdagen for øvrig.

– Det har vært en vanskelig beslutning, men hverdagen min har vært utfordrende og det har nå blitt vanskelig å kombinere med fotball på toppnivå. Det er flere grunner til at jeg tar denne beslutningen, men det er en beslutning som er tatt for mitt eget beste, men også for Kåffå og spillergruppa sitt beste. Jeg vil kun spille for denne fantastiske klubbe, hvis jeg kan yte hundre prosent, sier Brix til Kåffa.no.

Han ser imidlertid ikke bort fra at han kan være interessert i en annen rolle i KFUM fremover.

– Jeg har klare ambisjoner videre og jeg har lyst til å jobbe både inn mot sport og administrativt i en fotballklubb. Ingenting hadde vært bedre enn om det ble i Kåffå, sier Brix.

– Ærlig og reflektert

Jørgen Isnes skryter av valget til Brix, og sier det står i stil med slik han har fremstått i hele 2019. "Ærlig og reflektert."

– Brix vil bli savnet for den garderobemannen han var og ikke minst det som han leverte i 2019. Mer målpoeng enn tidligere år var en medvirkende faktor at vi gjorde en god 2019-sesong. Brix opptrer her som jeg har oppfattet han det siste året. Ærlig og reflektert. Vi er begge enig om at dette var kanskje den beste løsningen. Han får ikke hverdagen til å gå opp og på det nivået vi er nå, så krever det tilstedeværelse i treningshverdagm skriver Jørgen Isnes til Dagsavisen tirsdag.

Selv om det å miste en rutinert, og god spiller som Kristian Brix naturligvis merkes er Isnes klar på at de skal klare å finne en erstatter.

– Ingen er uerstattelige. Ikke i dette tilfellet heller. Fotballen vil være et sted hvor man mister spillere, og får inn. I vårt tilfelle er det heldigvis kontinuitet allikevel. Det finnes såpass mange spennende spillere i klubb og utenfor klubb. Vi er hele tiden i spillermarkedet og har hatt kandidater innom allerede.

Kandidatene skal i hovedsak være toppspillere fra 2. divisjon, uten at Isnes ønsker å gå nærmere inn på hvem det er snakk om.

Innholdsrik karriere

Brix var en av Norges største talenter i sin tid, og har guttelandskamper for G15-, G16-, G17-, G18- og G19-landslaget. Seniorkarrieren på klubbnivå startet i Vålerenga som 17-åring, og siden har han spilt for Sogndal, Sandefjord, Bodø/Glimt, Fredrikstad og Sandnes Ulf, før han til slutt endte opp i KFUM. Og flankespilleren mener det siste året sammen med de rød, hvite og blå var det morsomte i karrieren.

– Jeg har fått muligheten til å spille fotball for klubber over hele landet og hatt mange oppturer. Det føles helt riktig at endestasjonen for min fotballkarriere som spiller er i KFUM. Det føles helt riktig fordi det er her jeg har hatt mitt morsomste år som fotballspiller, og jeg føler meg heldig som har fått være en del av denne fantastiske klubben, skriver Brix selv i sitt avskjedsbrev på klubbens hjemmesider.

Hyller klubb og trener

Han skriver videre at han føler seg priviligert som har fått lov til å være fotballspiller i så mange år som han har, og skryter videre av gjengen i KFUM:

– Det har gitt meg stor glede hver gang jeg har gått av treningsfeltet og sett alle de barna som bruker kveldene sine på Ekeberg. Og til alle dere som vokser opp i denne fantastiske klubben: Dere er på helt riktig sted.

Han benytter samtidig anledningen til å hylle trener Jørgen Isnes.

– Jeg vil også takke Jørgen (Isnes), Thor-Erik (Stenberg) og resten av trenerteamet for forståelse i en vanskelig situasjon for meg, og Jørgen for at du har lært meg veldig mye om hvordan en trener skal være, samtidig som jeg har sett hvordan en leder burde opptre.