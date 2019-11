Norske supportere er som valper å regne når man sammenligner med andre land. Det er stort sett aldri uønskede hendelser verken på eller utenfor tribunen. Jeg skal ikke uttale meg bastant, men mye av grunnen til dette har nok med den skjulte jobben organiserte supportere gjør.

Jeg kan på ingen måte kalle meg en stor forkjemper for bluss på tribunen. De er jo dritvarme og selv har jeg en sunn skepsis til flammer. Jeg har blusset et par ganger i livet. Det var sikkert ufarlig, men jeg tvilte selv på egen og andres sikkerhet. Det ansvarlige valget er at jeg ikke blusser.

Men det ser fett ut. For ikke å snakke om hvordan det fyrer opp supportere. Kanskje du personlig ikke liker bluss, men i dag er det et overveldende antall stående og syngende supportere som liker det. Bluss har kommet for å bli. Men igjen, det innebærer en ikke ubetydelig risiko å fyre av bluss på tribunen. En risiko for medlemmene i organiserte supporterklubber.

Derfor begynte disse supporterklubbene, med Norsk Supporterallianse (NSA) i spissen, tidlig prosessen med å få på plass et reglement som sikret supporternes rettigheter rundt bluss på tribunen. Viktigste argument slik jeg har forstått det: Det kommer til å blusses, så la oss som kjenner tribunen sørge for at de som håndterer blussingen faktisk vet hva de driver med. La oss blant annet pyrosertifisere folk. Sånn for sikkerhetens skyld.

Svaret fra NFF har vært konstant trenering og, som man har fått høre de siste dagene, lobbyvirksomhet mot NSAs interesser. Eller som NFF kaller det, dialog med supporterne. Ikke glem den konstante bøteleggingen der man holder klubbenes allerede skjøre økonomi som gissel, til tross for at NFF har innrømmet at klubbene ikke har skyld i blussingen.

Tirsdag kom en uttalelse fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) om bruk av bluss på tribunen. Kort sagt, det er ikke lov. Dette kom etter et møte der NFF var invitert, men ikke NSA. NFFs representant kan påstå så mye han vil på TV og på egne nettsider at det ikke ble fattet noe vedtak på dette møtet, men er det ikke utrolig tilfeldig at DSB kommer med denne presiseringen dagen etter at du ble konfrontert med det?

Resultatet av dette? Det holder organiserte supportere, med godkjente pyrosertifiseringer, fra å blusse, og slipper i stedet til folka du blir redd for når du ser «kaos-kamper». De som står med finlandshetter og kaster bluss inn på banen. Jeg er ingen psykolog, men jeg tipper det er en god del adrenalin involvert når du først skal bryte lover såpass synlig. Da bryr du deg lite om bøter og utestengelser. Adrenalin i kombinasjon med noe som brenner ganske varmt gjør tribunen til et farligere sted å være.

Hvis jeg skal gjette på hvorfor NFF presser fram uttalelsen fra DSB nå, er det nok fordi eierne av norske TV-rettigheter, Discovery, er positive til bluss. I tillegg sier flere spillere, trenere og klubbrepresentanter at de setter pris på det. Det skaper ramme rundt kampen. Alle disse er parter som selger norsk fotball til publikum. Sånne uttalelser gir supporterne makt og det vil vel ikke NFF ha noe av.

Jeg mener NFF gjør seg selv en bjørnetjeneste i alt dette. De som styrer har i årevis bevisst avvist dialogen med nøkkelpersoner i supporter-Norge i en naiv tro på at det gir sikrere fotballkamper.

Så får vi spørre oss hvilke virkemidler de er villige til å bruke? Lars Erik Schou, som skrev forrige ukes Aperopet, fikk forrige dagen et varsel om at Geir Ellefsen, sikkerhetsansvarlig i NFF, tidligere politimann og mannen som stormet banen under LSK-VIF, hadde stalket ham på LinkedIn. Når du leser dette, Geir: Kona sier jeg lettest kan stalkes på Facebook.