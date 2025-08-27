I slutten av juni fortalte Herrem omverdenen at hun hadde fått påvist brystkreft. Beskjeden ble offentliggjort i et følelsesladd innlegg i sosiale medier.

Siden har hun vært gjennom tøffe cellegiftbehandlinger. Tirsdag fikk 38-åringen siste runde av den aller sterkeste medisinen. Videre venter tre måneder med mildere doser.

I et intervju med TV 2 sist uke åpnet hun opp for at hun kan bli å se på banen når Sola serieåpner mot Oppsal i Oslo søndag.

Håndballpresident Randi Gustad tar av seg hatten for 38-åringen og tar fram store ord for å beskrive Herrem.

– Det hun nå står i, er helt umenneskelig. Jeg tror hun kommer til å spille serieåpningen uten at håret er kommet tilbake og behandlingen akkurat er gjort, sier Gustad til NTB.

– For en dame. Det er nesten ikke til å tro hva hun får til. For det første er hun hundre prosent et forbilde. Det har jeg sagt i mange år, lenge før sykdommen. Hun viste også helt vanvittig styrke etter fødsel ved å være rekordraskt tilbake, sier Gustad også.

Sjelden vare

Håndballpresidenten er tydelig på at Herrem selv må kjenne på hva som er riktig for henne i tiden framover.

– For det første er det viktig å hylle Camilla. Hun må finne glede i hverdagen sin. Hvis det betyr å spille håndball, og det passer inn i hennes familiesituasjon, er det helt fantastisk, sier Gustad.

– Samtidig tror jeg Camilla er klok nok til ikke å legge press på andre i samme situasjon, legger hun til.

Håndballpresidenten plasserer Herrem i en kategori få andre håndballspillere har gjort seg fortjent til i nyere tid.

– Hun er en helt spesiell håndballspiller, en av de største profilene norsk håndball har hatt de siste 20 årene, uavhengig av kjønn. Jeg tror hun sprenger det jeg kaller begeistringsbarometeret. Hun har det ved seg, både på og utenfor banen, og det er sjelden vare. Hun er viktig for norsk håndball, og det sier alt om henne at hun nå kanskje står på banen om noen dager, sier Gustad.

Sola-veteran Martha Barka setter pris på å ha Herrem rundt seg. Hun har hatt en stund på å seg til å prosessere den nedslående beskjeden.

– Det kom som et ekstremt sjokk, og det er absolutt en beskjed ingen vil ha. Camilla er ekstremt viktig for laget vårt både på og utenfor banen, sier Barka til NTB.

– Hun er et råskinn. Jeg er så glad for at jeg har fått spille på lag med en som henne. Det unner jeg alle. Jeg er skikkelig glad for å ha henne på laget, sier hun.

– Pusher grenser

Solas hovedtrener Steffen Stegavik er gift med Camilla Herrem. Da norsk håndball møttes på Gardermoen før serieåpningen tirsdag, var det Solas assistenttrener Petter Grønstad som representerte klubben.

– Camilla er rå og pusher grenser. Når hun sier hun vil spille, har jeg stor tro på det. Så får de medisinske ta den avgjørelsen, forteller Grønstad.

Fjorårets EM var Herrems 20. og siste mesterskap. Hun var allerede på landslaget da Thorir Hergeirsson tok over i 2009. I Wien fikk dermed Herrem avsluttet på best mulig måte, hvor hun la opp «på direkten» da gullfeiringen startet.

En annen tidligere landslagshelt, Runar-trener Bjarte Myrhol, fikk kreft tilbake i 2011. Han forteller at han har sendt noen meldinger med Herrem.

– Jeg opplever at hun framstår som positiv. Jeg kjenner Camilla, og hun er ikke ei jente som setter seg ned og stopper opp.

Martha Barka representerte Sola da alle klubbene fra eliteserien møttes på Gardermoen tirsdag. Erik Flaaris Johansen / NTB