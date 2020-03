Saken er oppdatert

– På grunn av koronavirusutbrudd i Norge har Oslo kommune i nært samråd og samforståelse med nasjonale helsemyndigheter besluttet å avlyse publikumsarrangementene i forbindelse med Holmenkollen skifestival, står det.

Det innebærer at skiarenaen stenges for publikum, og folk anmodes om ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen i helgen.

– Vi er spesielt bekymret for situasjonen med store folkemengder på T-banen, i kombinasjon med tidligere erfaring med høyt alkoholkonsum blant publikum. Vi må gjøre alt vi kan for å utsette smittespredning så lenge vi kan, sier kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i pressemeldingen.

Plikter å stenge

Vedtaket innebærer at Holmenkollen skifestival plikter å stenge arenaen for publikum.

– Helsedirektoratet støtter Oslo kommunes vurdering og avgjørelse basert på Folkehelseinstituttets faglige råd og vår vurdering av mulige konsekvenser for befolkningen og helsetjenesten, sier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Det er verdenscupkonkurranser i langrenn, hopp og kombinert i Oslo i helgen. Hopprennene i Holmenkollbakken er innledningen på årets Raw Air, med konkurranser også i Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

Det var ventet mer enn 30.000 tilskuere til rennene i Holmenkollen kommende helg.

T-banefare

I pressemeldingen står det at det særlig er ved bruk av T-bane til og fra rennene at man ser fare for spredning av virussmitte.

– T-bane er tradisjonelt folks hovedtransport til og fra arrangementet. Erfaring fra tidligere er for det første at det vil være svært tett ansamling over lange perioder på stasjonene og tettpakkede vogner som vil medføre stor smittefare, står det.

– Berusede personer øker ytterligere risiko for smittespredning ved sin atferd fordi det er grunn til å frykte at de ikke vil etterleve generelle smittevernråd. Risiko for smittespredning vil derfor være vesentlig større enn ved fulle T-baner knyttet til for eksempel rushtid.

Det konkluderes med at gjennomføring av arrangementet med publikum vil føre til økt risiko for spredning av smitte, og at det vil bidra til økt belastning på en presset legevakt og primærhelsetjeneste.

Tirsdag sa arrangørene i Holmenkollen skifestival at det nå var «ganske sikkert og klart at vi får lov til å gjennomføre». Samtidig henviste daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy til at helsemyndighetene har siste ord i saken.

Torsdag kom avgjørelsen om at rennene skal gå som planlagt, men uten publikum til stede. (NTB)