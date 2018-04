Sport

TRONDHEIM (Dagsavisen): Vålerenga har en dedikert målscorer og det berget det ene poenget ved iskalde Trondheimsfjorden lørdag kveld. Sam Johnson holdt varmen ved å løpe og scoret de to målene som hindret et pinlig nederlag for Vålerenga. Det gjorde Ronny Deila lettet. Men han var totalt sett skuffet over en dårlig prestasjon.

Det er lett å harselere med Ranheims motstandere når de har tatt poeng i fem av sju kamper i Eliteserien. Kanskje vi trenger flere rørleggere, revisorer og barnehage-assistenter i norsk toppfotball. Ranheim-spillerne kombinerer alt dette. Men det viktigste er hvordan de kombinerer på banen. Og scorer mål som ser så enkle ut at ingen skjønner hvor de kommer fra. Men først og fremst er dette et kollektiv som viser lag som Vålerenga og alle andre hva samhandling over tid har å si.

Ranheim viste hva de er gode for. Når de først kommer i angrep, kommer de med mange. Hvor alle kommer fra, aner vi ikke. Men det ligger i lagets spillestil som alle er svært bevisst på. Når det går framover, skal alle være rettvendt. Og det ga Vålerenga trøbbel.

Men Vålerenga har også en egen evne til å gi plass ti motstandernes angripere. Det er Ronny Deilas hodepine etter denne kampen. Hvordan kunne Ranhem komme så lett til sine to scoringer? Den første var flott og kjapp, men den andre ville et profft forsvar avvist i fødselen. Men Erik Tønne fikk både tid og plass til å ta ned ballen og lirke den forbi en passiv VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey. Det virket som VIF-forsvaret ikke hadde noe tro på at det skulle skje noe før ballen lå i nettet. Det positive for VIFs del er at de kom tilbake etter å ha ligget under to ganger.

Det som skapte VIFs største muligheter i første omgang skyldtes grove balltap fra Ranheim. Og Sam Johnson beviste hver gang at han utnytter slike tabber. Den første sjansen satte han i innsiden av stanga, den andre satt rett i goal etter målgivende pasning fra Ranheim-forsvaret. Da viste han seg som den toppscoreren han er hentet til klubben for å være. Han har den hurtigheten som skiller ham litt i norsk eliteserie. Han er også trygg med ballen. Men i etablert angrep ble det ikke mange sjanser som åpnet seg denne kvelden heller.

Vålerengas siste scoring ble den vakreste. Simen Juklerøds presise innlegg fra høyre fikk også vist fram Sam Johnson som hodespiller. Han styrte sikkert inn Vålerengas fortjente utligning fire minutter før full tid, de jaget tross alt i angrep i hele 2. omgang. For Ranheim er det bare å lade batteriene til cupkamp og deretter Rosenborg på Lerkendal. Vålerenga må stable opp til en ny tøff oppgave 1. mai: Ubeseirede Grorud i cupen. Det blir ikke særlig enkelt der heller.

Da vi snakket med Ronny Deila etterpå var han opptatt av å balansere kritikken mot eget lag. Han var fornøyd med aggressiviteten i åpningen, han var misfornøyd med tempoet totalt og han var tross alt glad for at utligningen kom. - Men når vi scorer to mål på bortebane skal vi vinne. Jeg er mest skuffet, men et tap hadde vært betydelig verre, sier han.

Og Sam Johnson? Han scoret to og hadde et tredje forsøk i stanga. Det viser at han er en kar alle lag på må ta forholdsreger mot. Nå lurer han også på når det blir varmt vær i Norge, for da mener mannen fra Liberia at han ville komme enda mer til sin rett. Men da tar vel norsk fotball sommerpause?

PS. Ivan Näsberg fikk rødt kort på overtid etter sine to gule kort. Så han får en liten pause.

KAMPFAKTA

Ranheim – Vålerenga 2-2 (1-1)

Extra arena, Trondheim: 2068 tilskuere.

Mål: 1-0 Kristoffer Løkberg (19), 1-1 Sam Johnson (27), 2-1 Erik Tønne (60), 2-2 Johnson (85).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Abdi Ibrahim, Ivan Näsberg, Vålerenga.

Rødt kort: Ivan Näsberg (90, to gule), Vålerenga.

Lagene:

Ranheim (4-3-3): Even Barli – Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Øyvind Alseth – Kristoffer Løkberg, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen – Sivert Solli (Kim Ove Riksvold fra 55.), Andreas Helmersen (Michael Karlsen fra 68.), Erik Tønne (Ivar Furu fra 87.).

Vålerenga (4-3-3): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri (Magnus Grødem fra 76.), Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Ivan Näsberg – Abdi Ibrahim, Daniel Fredheim Holm (Ernest Agyiri fra 69.), Samúel Kári Fridjónsson – Bård Finne (Simen Juklerød fra 58.), Sam Johnson, Chidera Ejuke.