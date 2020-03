HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): For første gang i historien må Holmenkollen Skifestival arrangeres uten publikum. Arenaen vil bli stengt med gjerder. Ute i skogen oppfordres folk til å holde seg unna.

– Vi må bare følge vedtaket som kom fra Oslo kommune. For oss er det veldig tungt. Vi fikk det torsdag ettermiddag og må nå foreta de endringene som må til, sier Kristin Vestgren Sæterøy til Dagsavisen.

Hun karakteriserer det som hennes verste opplevelse som idrettsarrangør.

Før hun overtok som Kollen-sjef hadde hun ansvaret for Drammensprinten som i løpet av få år vokste seg til et stort arrangement.

Store konsekvenser

Korona-viruset har gitt store konsekvenser for idrett ute i verden, i Norge er det Holmenkollen som rammes først.

De økonomiske konsekvensene kan bli store. Publikumsinntektene en gang i året er en av selskapets største inntektskilder. Sponsorer og tv-rettigheter berger resten. Skifestivalen har en omsetning på omlag 27 millioner kroner.

– Nå er første fokus å få gjennomført det sportslige på best mulig vis slik at i hvert fall de aktive og tv-seerne får en fin opplevelse. Så får vi sette oss ned med Oslo kommune og se hvordan vi skal løse dette i etterkant. Men det er jo opplagt at dette får store økonomiske konsekvenser, sier hun.

– Vi har ingen forsikring mot slikt som dette, såvidt jeg vet, sier hun.

Arenaen er ferdig rigget med salgstelt og masse varer som er kjørt inn. Lite av dette blir det bruk for nå.

1100 frivillige er engasjert. De får beskjed om å følge sine planer.

Norges Skiforbund eier aksjeselskapet som arrangerer Holmenkollen Skifestival.

Oppfordrer folk til å utebli

Skiforeningen trakk seg ut av dette selskapet for to år siden og rammes ikke direkte av dette.

– Hvor mange billetter var solgt?

- Omlag 18.000 tribunebiller er solgt, så hadde vi regnet med omtrent det dobbelte i praksis. I fjor hadde vi 38.000 inne her som løste billett. Nå var det meldt bra vær for lørdagen og alt lå til rette for et stort innrykk, sier hun.

I tillegg er det normalt noen tusen som er utenfor billettert område innover langs løypene. Arrangøren kan ikke nekte folk å gå i skogen, men oppfordringen er å la være i lojalitet til vedtaket som er fattet.

Helsemyndighetene peker på logistikken rundt t-banen som hovedårsak til at man valgte å stenge arrangementet for publikum.

– Først slet vi med snømangelen og fikk løst det problemet. Nå ligger løypenettet klart. Så dette. Vi må bare jobbe oss gjennom det, sier Vestgren Sæterøy,

Generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, tar vedtaket fra Oslo kommune til etterretning og håper folk følger de rådene som gis.

– Så må alle parter sette seg ned og se på alle detaljer i etterkant. Vårt fokus nå er å få gjennomført gode konkurranser, sier Bretten Berg til Dagsavisen.

