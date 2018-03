Kollen-arrangøren: Folks oppførsel er tragisk

Sport

– Som arrangør er vi skuffet over hvordan publikum oppførte seg. Det er rett og slett tragisk, sier kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival til NTB søndag formiddag.

– Vi ønsker ikke å ha det slik vi hadde det lørdag, og de rapportene vi fikk fra politiet var rystende. Dette er ikke et publikum vi ønsker inn i vår arena eller som vi vil at skal assosieres med Holmenkollen. Dette skal være en trygg og positiv idrettsfest der alle våre publikummere føler seg inkludert, sier hun.

– Bare trist

Arrangøren hadde ventet rundt 100.000 mennesker i Holmenkollen-området totalt i helgen, men ifølge anslag kom det så mange bare på lørdag. Når mange i tillegg var svært beruset, ble det et komplett kaos da alle skulle hjem samtidig etter femmila og hopprennet. Over hundre personer ble behandlet for fyllrelaterte skader, folk besvimte i folkemengdene og en kvinne ble alvorlig skadd da hun falt ned på T-banesporet.

– Vi hadde forberedt oss på store folkemengder, men at så mange skulle komme på en femmilslørdag, var mer enn vi noensinne hadde forestilt oss. Det som skjedde lørdag er bare trist, sier Nordskar.

– Vi har de siste to årene samarbeidet veldig tett med politiet, Oslo kommune og Sporveien for å demme opp for problemer og å dempe festen vi ser foregår ute i marka. Det har blitt flere politipatruljer, enda flere frivillige, bedre tilrettelegging, og bedre logistikk. Men, på tross av alle tiltakene skjedde det som skjedde lørdag, sier hun.

Ekstra tiltak

Det var 14-15.000 mennesker inne på selve arenaen lørdag, og arrangøren forventer like mange søndag. Søndagen har imidlertid en langt større familieprofil, og basert på tidligere erfaringer er det også mye mindre alkohol denne dagen. I tillegg er det langt færre mennesker ute i marka.

– Det er langt færre som fester på søndagen, det er lørdagen festen skjer og den dagen vi tradisjonelt er nødt til å iverksette ekstra tiltak, sier Nordskar.

Arrangøren har sammen med politiet, kommunen og Sporveien iverksatt ekstra sikkerhetstiltak for at alle skal oppleve det som trygt i Kollen søndag.

– Vi har oppjustert sikkerhetstiltakene sammen med politiet og Sporveien vesentlig sammenlignet med lørdag. Primært dreier dette seg om at vi har flere folk. Bemanningen er økt på T-banestasjonene Holmenkollen, Besserud og Midtstuen, og vi har ekstra fokus på Frognerseteren, sier Nordskar.

Kontroll på arenaen

Mens arrangøren har god kontroll over publikum inne på arenaen, er det noe helt annet ute i marka som er offentlig grunn.

– Det var ingen alvorlige hendelser inne på arenaen lørdag, men ute i marka er vi nødt til å lene oss på offentlige myndigheter for å ha kontroll. Det er umulig for oss som arrangør å ha kontroll på alle i dette området alene, sier Nordskar.

(NTB)