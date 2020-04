Klopp: – Det gjør vondt å være borte fra spillerne

I et intervju med klubbens egen nettside sier tyskeren at han liker de virtuelle treningsøktene, og at teknologien gir dem muligheter til å holde seg i form sammen.

Men Klopp er klar på at den sosiale distansen til spillere og støtteapparat, for å hindre spredning av koronaviruset, ikke føles godt.

– Jeg aksepterer situasjonen 100 prosent. Men hvor lenger tid det går uten at man får se dem man er glad i, jo vondere gjør det, sier han.

De regjerende mesterligavinnerne har de siste ukene vist treningsøktene på nett, noe som er det nærmeste Klopp kommer spillerne i disse virustider.