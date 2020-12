Klæbo vil gå Tour de Ski hvis opplegget sikres

Av Egil Sæther

– Jeg har selvsagt lyst til å gå Tour de Ski, sier Klæbo til NTB etter lørdagens 2.-plass bak Harald Østberg Amundsen i norgescupløpet på Natrudstilen.

Der skulle det egentlig ha vært verdenscuprenn, men smittevernet gjorde at de rennene ble utsatt og erstattet med rene nasjonale renn.

Klæbo og Norge stiller ikke i Davos og Dresden i de to kommende helgene. Tour de Ski er første sjanse internasjonalt etter det, men det er ikke avgjort om Klæbo og resten av det norske laget stiller.

– Hovedmålet er å holde seg frisk, deretter kommer VM i Oberstdorf, Tour de Ski og verdenscup. Jeg har i grunnen strøket tre og fire i de neste ukene, men jeg vil gjerne gå det hvis det er mulig.

Høyt

Norge og Klæbo har signalisert at det ikke er aktuelt å delta i Tour de Ski om det skal deles på tre steder og åtte etapper slik det står i planen.

– Det er ikke avgjørende med tanke på VM at jeg får gått i touren. Men Tour de Ski er noe som henger høyt. Vi får håpe at det finnes en løsning som gjør at alle stiller på start.

– Synes du det internasjonale skiforbundet (FIS) er litt sta som ikke synes å være særlig villig til å endre på fastlagt oppsett?

– Jeg har full forståelse for at dette ikke er noen enkel kabal som skal gå opp. Men jeg håper at det blir noe annet slik at flest mulig stiller.

Tilbakemeldinger

Allerede sist mandag ga Klæbo beskjed om at han ikke tok risikoen med å gå de kommende verdenscuprennene før jul. Han sier at tilbakemeldingene har vært positive på det klare standpunktet.

– Jeg har vært klar på hva mine mål er. Jeg skal stå støtt i mine valg og skal ikke ta noen risiko med mindre jeg føler at det er noe jeg må gjøre. I de to rennene som kommer, føler jeg at risikoen er for høy i forhold til hva jeg får ut av det. Da var valget enkelt å ta. Da får vi skru om hodet og bruke tiden godt framover, sier 24-åringen.

De neste dagene skal tilbringes på hytta ved Skeikampen.

– Først og fremst skal jeg være på hytta. Det er skiføre der, og det kan godt hende jeg blir der i 14 dager. Jeg skal gå lange, fine skiturer og trene godt.

Klæbo vet kort og godt ikke når det neste skirennet blir. Rindalsrennet søndag 20. desember kan fort være neste mulighet.