Klæbo spurtet ned rivalene i comebacket på Lygna

For etter at Aron Åkre Rysstad tok teten fra start og førte an det første drøye minuttet i norgescuprennet, mens Pål Golberg slet tungt bakerst, lå Klæbo kontrollert like bak lederen og ventet på den siste motbakken.

Der fikk 24-åringen en liten luke, og den klarte ikke Valnes å hente. Dermed ble det en overlegen seier til Klæbo, som fikk revansje for tapet i verdenscupen i Ruka i november, da Valnes vant.

– Det hadde vært artigere å slå ham i Ruka enn her, sa Klæbo og lo, før han fortsatte:

– Men jeg tar med meg at jeg fikk tre heat i tillegg til prologen, og det var det jeg kom hit for i dag.

Ingen VM-avklaring

På spørsmål hvordan kroppen kjennes ut, svarte Klæbo:

– Kroppen kjennes grei ut. Jeg har trent mye i store deler av desember og den siste tiden og ikke sluppet opp noe. Det viktigste er at den kjennes grei ut nå.

Han har ikke landet programmet fremover og om han skal delta i VM i Oberstdorf fra 23. februar til 7. mars.

– Utgangspunktet nå framover er å gå her på søndag, så stille til start når det er NM. Så får vi ta en beslutning etter det om hvordan stoda er, men jeg stiller nok til start på et eller annet før VM. Men hvor mye kan jeg ikke love.

Fornøyd Valnes

Valnes ble nummer to i sprinten.

– Jeg er godt fornøyd. Det er lenge siden forrige sprint. Jeg var spent, men jeg fikk gjennomført en grei sprint.

Sivert Wiig endte på en sterk 3.-plass. Det var Wiigs første pallplass i et norgescuprenn.

– Det er veldig stort, det er det, sa Wiig.

De fleste norske landslagsløperne deltar under helgens norgescuprenn på Lygna ettersom ingen norske løpere går Tour de Ski.

Svendsen vant kvinneklassen

Anna Svendsen lekte med konkurrentene i kvinnenes finale. Hun så seg aldri tilbake etter å ha rykket halvveis i og vant på overlegent vis.

– Det var veldig «digg» å få til en god finale. Jeg er fornøyd med egen innsats. Jeg gikk ganske billig fram til finalen, den taktikken fungerte bra, sa Svendsen etter seieren.

På spørsmål om hun er i rute til VM, svarte hun:

– Ja, jeg føler det. Jeg får håpe at formen er stigende.

Tiril Udnes Weng, som var best i prologen og som attpåtil falt tidlig i finalen, ble nummer to i rennet på Lygna.

– Nå er det hjem og trene balanse og skiteknikk, sa Weng om fallet.

Mathilde Myhrvold endte på 3.-plass, mens Maiken Caspersen Falla ble nummer fire.

Lotta Udnes Weng lå an til å ta seg til finale, men falt i den siste svingen i semifinalen og endte sist.

– Jeg mista balansen. Det var min feil. Jeg falt her i fjor og. Jeg kan ikke fortsette med å tryne, for det er flaut. Jeg kan ikke si ordene jeg sa da jeg falt. De egner seg ikke her, sa Weng.

Norgescup langrenn, sprint klassisk stil på Lygna fredag:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen, 2) Erik Valnes, Bardufoss og Omegn, 3) Sivert Wiig, Gjesdal, 4) Pål Golberg, Gol, 5) Aron Aakre Rysstad, Valle, 6) Håvard Moseby, Kjelsås.

Kvinner:

1) Anna Svendsen, Tromsø, 2) Tiril Udnes Weng, Nes, 3) Mathilde Myhrvold, Vind, 4) Maiken Caspersen Falla, Strandbygda, 5) Ane Appelkvist Stenseth, Grong, 6) Ingrid Gulbrandsen, Bardufoss og Omegn.