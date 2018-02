Klæbo sikret norsk stafettgull

Sport

Simen Hegstad Krüger reddet lagkameratene og sørget for at Johannes Høsflot Klæbo kunne rykke inn til norsk stafettgull i OL i Pyeongchang.

Krüger la inn en sterk søknad til å bli OL-konge da han innkasserte sitt andre OL-gull i debutmesterskapet. 24-åringen har også ett sølv.

Søndag måtte Krüger jage OAR etter at Didrik Tønseth og Martin Johnsrud Sundby ikke fikk ut maks på sine to klassisketapper. Norge var et halvminutt bak da Sundby sendte ut Krüger.

Lyn-løperen gikk imidlertid drastisk til verks og hadde snudd situasjonen til at Norge ledet med Frankrike i rygg og 16 sekunder ned til de russiske løperne før Johannes Høsflot Klæbos ankeretappe.

– Det er viktig med denne seieren. Det er sjeldent jeg har vært så nervøst før et skirenn. Det var spesielt å gå her i dag, sa Krüger til Eurosport.

– Jeg må ha gjort et eller annet riktig i inngangen av mesterskapet. Man får en boost i mesterskapet og da var det bare å bruke den energien, fortsatte han.

Sprintvinneren fra tidligere i mesterskapet lot konkurrentene gjøre grovarbeidet og ventet til den siste kilometeren før han sikret seieren.

– Det kjentes bra. Jeg fikk det utgangspunktet jeg håpet på. Vi hadde utrolig ski og kroppen fungerte bra. Jeg fikk en luke i nedoverbakkene på førsterunden, så da skjønte jeg at jeg skulle gå til der, og det fikk jeg til, sa Klæbo til Eurosport.

OL-debutant

Det er første gang siden 2002 at Norge vinner en herrestafett.

– I dag er jeg og Didrik glad for at vi går på lag med Simen og Johannes. Det er helt rått å være en del av denne kvartetten, oppsummerte Johnsrud Sundby overfor Eurosport.

OAR og Denis Spitsov ble sølvmedaljører, mens Frankrike tok bronsen.

Etter Astrid Uhrenholdt Jacobsens smell på kvinnestafetten var det mange som hevet øyenbrynet da herrelandslaget valgte samme taktikk med å la Didrik Tønseth OL-debutere i Sør-Korea på stafetten.

Tønseth hang med i ni av ti kilometer, men så sa det stopp i møtet med klassiskspesialist Aleksej Poltoranin. Han måtte også gi meter og sekunder til Andrej Larkov. Det skilte 18 sekunder ved veksling til teten.

– Det ble stygt på slutten dessverre. Jeg prøvde å gå fremst og få gå min egen takt og frekvens. Jeg følte at jeg hadde kontroll, men så dro Poltoranin til og da var det stopp for min del, sa Tønseth til NTB.

Sundby fikk det tungt

– Det blir ekstra trøkk på én. Jeg har fått trent bra og forberedt meg ok, sa Tønseth om presset som ventet.

Heller ikke Martin Johnsrud Sundby hadde en maksdag på andreetappe. Alexander Bolsjunov smalt til alene i tet og puttet sekunder i den norske sekken, men Sundby reddet seg inn mot slutten og sendte Krüger 32 sekunder igjen.

Heldigvis for det norske laget er Krüger i kjempeform. 24-åringen herjet på sin skøyteetappe og ga seg ikke før han var i ledelsen.

– Jeg måtte bare kjøre på. Så jeg måtte bare prøve å gå mitt eget løp, også så jeg at han var litt kantete i stilen. Da var det bare å prøve og gå smart og forhåpentligvis sette noen sekunder på ham, og det klarte jeg, sa Krüger.

Klæbo fikk en billig reise på sin sisteetappe, og lot ikke sjansen til å vinne en avslutning gå fra seg.

(NTB)