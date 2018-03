Klæbo om Kollen-debuten: - Det handlet om å komme til mål

Sport

Av Egil Sæther

HOLMENKOLLEN: Verdenscuplederen kom inn som nummer 40 og var 6.49,6 minutter bak vinneren Dario Cologna.

– Det var steinhardt. Jeg kjente det tidlig på førsterunden at dette kom til å bli lange fem mil, og da skjønte jeg at jeg måtte forsøke å ta noen bonussekunder mens jeg kunne, og så handlet det først og fremst om å komme seg til mål. Jeg fikk ekstra motivasjon på de siste to rundene da jeg møtte på Emil Iversen. Da var det en rygg å jakte på, sa Klæbo.

– Hvordan skal du kunne vinne en femmil i framtida?

– Jeg tror nok at jeg må trene og fortsette i det samme sporet som jeg har gjort til nå. Femmil skøyting i en slik løype som dette er kanskje det som passer meg aller dårligst. Femmil i en annen løype kan sikkert være noe helt annet, men enn så lenge er det for langt.

Det tok tid før en løper som Martin Johnsrud Sundby lærte seg å takle femmila i Kollen også, og det samme er Klæbo innstilt på.

– Det handler om å gjøre jobben i sommer og høst, og så får vi se. Det kommer en ny vinter, og da får man se hvor man står. Det er ikke noen tvil om at det tar tid å bygge utholdenhet. På sikt har også jeg lyst til å gå fort på femmil. Det er en rå distanse, men du skal være godt trent for å klare å henge med, konkluderte Klæbo. (NTB)