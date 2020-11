Det betyr at han ikke går renn de kommende verdenscuprennene i Davos 12.-13 desember og Dresden 19.- og 20. desember.

Klæbo stiller trolig på 15 kilometer i fri teknikk i det nasjonale rennet på Lillehammer til helgen.

Det er koronapandemien som har fått Klæbo til å ta den beslutningen han har tatt, ifølge en pressemelding sendt av pappa Haakon Klæbo mandag.

– Jeg har følt på dette en stund. Det startet i forbindelse med verdenscupavslutningen forrige sesong. Usikkerheten ble ytterligere forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Det virket tryggere før vi reiste enn det som ble situasjonen i Finland. Jeg føler at ski og konkurranser blir lite viktig i forhold til den pandemien som nå herjer over hele verden. Alle må gjøre sitt – og hva de mener er riktig. Dette er viktig og riktig å gjøre for meg, sier Johannes Høsflot Klæbo i pressemeldingen.

Klæbo ble nummer to i sprinten i verdenscupåpningen i Ruka. Han fulgte opp med overlegen seier på 15 kilometer klassisk og vant Ruka-trippelen sammenlagt etter å ha kommet først til mål under søndagens jaktstart.