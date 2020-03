Jørgen Karterud ble den store helten da han scoret alle Vålerengas mål i Furuset Forum torsdag kveld. Vinnermålet kom etter 2.55 minutter i forlengningen da Tobias Lindström og Karterud kom to mot en og scoret sikkert. Det var Vålerengas første seier over erkerivalen denne sesongen.

Vålerenga er ett poeng foran Frisk Asker og Lillehammer. Sistnevnte startet dagen på tredjeplass, men måtte se seg slått 2-1 av Frisk. To raske mål av Hampus Gustafsson i midtperioden avgjorde.

Stjernen slo tabelljumbo Gründer hele 8-2, men kommer seg ikke opp fra 7.-plassen.

Vålerenga møter Grüner lørdag og blir serietreer med seier. Ellers kan Frisk (borte mot Stjernen) eller Lillehammer (borte mot Stavanger) gå forbi.

Offensivt i Nord

Narvik og Manglerud Star tapte i nest siste runde i eliteserien ishockey. Dermed blir det ren finale om siste sluttspillplass mellom de to i sistnevntes hall.

Narvik må vinne i ordinær tid for å gå forbi oslolaget og sikre en historisk sluttspillplass for Nord-Norge. Bare ett poeng skiller i Manglerud Stars favør, men laget har vunnet de tre tidligere kampene mellom lagene.

Narvik gikk offensivt ut i bortekampen mot Stavanger og tok ledelsen to ganger i første periode, men serievinneren slo hardt tilbake i de to siste periodene og vant 6-2.

Wade Murphy ga Narvik 1-0-ledelse og sto for assist da Kåre Byrkjeland gjorde 2-1. Gjestene ledet til første pause, men Stavanger slo tilbake med tre mål i midtperioden og to i den siste. Kristian Forsberg og Dan Kissel ble tomålsscorere da Oilers rundet 110 poeng.

Sparta-hjelp

Narvik-tapet ga Manglerud Star sjansen til å sikre sluttspillplass allerede torsdag, i en kamp med senere start, men Sparta ga Narvik en håndsrekning med 4-0-seier.

Anders Tangen Henriksen, Hans Kristian Jakobsson, Christoffer Karlsen og Robin Dahse scoret da Sparta trygget 6.-plassen.

Mens Stavanger har vært serievinner i over en måned, og Storhamar for lengst sikret 2.-plassen, lever kampen om å bli tredje best i grunnserien inn i siste runde lørdag. Vålerenga er nytt lag på 3.-plass etter å ha slått Storhamar 3-2 etter forlengning.

Eliteserien menn torsdag, nest siste serierunde:

Frisk Asker – Lillehammer 2-1 (0-0, 2-0, 0-1)

Askerhallen: 1264 tilskuere

2. periode: 1-0 (29.30) Hampus Gustafsson (Alexandre Lavoie, Victor Björkung), 2-0 (32.44) Gustafsson (Phil Marinaccio, Max Krogdahl).

3. periode: 2-1 (59.07) Stian Nystuen (Brendan Ellis, Stephan Vigier).

Utvisninger: Frisk-Asker 2 x 2 min., Lillehammer 5 x 2 min.

Sparta – Manglerud Star 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

Sparta amfi: 1775 tilskuere.

1. periode: 1-0 (13.18) Anders Tangen Henriksen (Niklas Roest, Kristian Jakobsson).

2. periode: 2-0 (39.27) Jakobsson (Kristian Østby, Roest).

3. periode: 3-0 (51.13) Christoffer Karlsen (Robin Dahse, Emil Lilleberg), 4-0 (56.40) Dahse (Victor Öhman, Henrik Knold).

Utvisninger: Sparta 1 x 2 min., Manglerud Star 2 x 2 min.

Stavanger – Narvik 6-2 (1-2, 2-0, 3-0)

DNB Arena: 3412 tilskuere.

1. periode: 0-1 (9.13) Wade Murphy (Artur Niskakangas), 1-1 (13.04) Kristian Forsberg (Daniel Bøen Rokseth, Magnus Hoff), 1-2 (17.20) Kåre Benjamin Byrkjeland (Murphy, Connor Hurley).

2. periode: 2-2 (28.45) Rylan Derek Schwartz (Nolan Zajac, Dan Kissel), 3-2 (33.05) Forsberg (Nicolai Bryhnisveen), 4-2 (33.46) Kissel (Tommy Kristiansen, Zajac).

3. periode: 5-2 (43.51) Kissel (Mathias Trettenes, Kristiansen), 6-2 (46.37) Hoff.

Utvisninger: Stavanger 2 x 2 min., Narvik 3 x 2 min.

Stjernen – Grüner 8-2 (2-0, 3-1, 3-1)

Stjernehallen: 1254 tilskuere

1. periode: 1-0 (11.12) Sam Coatta (Magnus Eikrem Haugen, Daniel Ciampini), 2-0 (13.27) Stian Hansen (Haugen, Sander Rønnild).

2. periode: 3-0 (20.19) Ciampini (Braden Christoffer), 4-0 (20.59) Andreas Heier (Maksims Ponomarenko), 4-1 (25.36) Vojtech Zounek (Krister Evensen, Niklas Sundfors), 5-1 (33.32) Andrew O'Brien (Ciampini, Coatta).

3. periode: 6-1 (49) Christoffer, 7-1 (49.46) Heier (Henrik Medhus, Kyle Farrell), 7-2 (51.13) Marius Carho Hansen, 8-2 (51.55) Haugen (Ponomarenko, Ciampini).

Utvisninger: Stjernen 6 x 2 min., Grüner 6 x 2 min.

Vålerenga – Storhamar 3-2 e.f. (1-1, 1-0, 0-1, 1-0)

Furuset Forum: 1088 tilskuere.

1. periode: 0-1 (0.58) Eirik Salsten (Jacob Leslie Newton, Chris Crane), 1-1 (5.46) Jørgen Kvarud Karterud (Martin Røymark).

2. periode: 2-1 (31.56) Karterud (Karl Ove Henrik Olsen, Svein Linus Rotbakken).

3. periode: 2-2 (40.55) Christian Larrivée (Crane, Tony Cameranesi).

Forlengning: 3-2 (62.55) Karterud (Tobias Lindström, Steffen Søberg).

Utvisninger: Vålerenga 5 x 2 min., Storhamar 7 x 2 min.