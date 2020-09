Mens Kristoffer Brun (t.v.) gleder seg over å ha med makker Are Strandli på veien mot OL i Tokyo neste år, gleder Strandli seg mest til å bli ferdig med livet som toppidrettsutøver og ta fatt på det ordentlige livet etter karriereslutt. – Kristoffer er nok mer fornøyd med det her enn meg ja, men nå har jeg vel annonsert denne satsingen såpass offentlig at det vel ikke går an å trekke seg, fleiper Strandli og ler. Foto: Pål Karstensen