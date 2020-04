Klaesson har forlenget sin avtale ut 2022, Holm til 1. mars 2023. Det bekrefter Vålerenga på eget nettsted.

– Vi er kjempefornøyd med det. Kristoffer har vi hatt samtaler med helt siden i høst. Etter at det internasjonale vinduet stengte i vinter, ble vi enige, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen til Dagsavisen.

– For Odins del, er det slik at han maks kan signere treårsavtaler før han blir 18. Dermed ble det en treårig avtale denne gang.

Ikke korona-påvirket

Koronasituasjonen har ikke påvirket disse kontraktssamtalene.

– Vi var egentlig ferdig med begge avtalene før situasjonen slo inn for alvor. Det var mest praktiske ting som ble påvirket. Jeg og Kristoffers agent satt for eksempel begge i karantene samtidig, så vi fikk ikke møtt hverandre før for ti-tolv dager siden, sier Ingebrigtsen.

Skal ta opp tråden

Det er fortsatt spillere med utgående kontrakt i 2020 i VIF-stallen. Blant dem Bård Finne og Jonatan Tollås Nation.

– Klubben hadde en runde på dette i Marbella, men ble enig om å ta opp tråden senere. Nå får vi vente til denne situasjonen er over før vi gjør noe videre. Det er ingen øvrige kontraktssamtaler som pågår akkurat nå, sier sportssjefen.

Dagsavisen snakket med Klaesson om kontraktssituasjonen i Marbella i februar.

– Det er dialog mellom min agent og Vålerenga. Jeg håper at det blir enighet der snart. Vålerenga er førstevalget, sa burvokteren som fort kan bli Dag-Eilev Fagermos førstevalg mellom stengene i 2020 - når sesongen kommer i gang.