Kjørte seg opp elleve plasser: - Har aldri vært mer følelsesladet

Kristoffersen kjørte seg opp fra 12.-plass med tredje beste omgangstid i finalen i det tradisjonsrike flomlysrennet, mens Solevåg ordnet norsk dobbeltseier.

– De siste tre ukene har vært skikkelige tøffe for meg. Jeg tror jeg aldri vært så følelsesladet etter en seier, sa Kristoffersen til FIS i seiersintervjuet.

Det var første gang at Solevåg ledet etter første omgang i verdenscupen, og 29-åringen klarte å holde nervene i sjakk i finalen selv om Kristoffersen ble for god. Solevåg endte 0,33 sekunder bak landsmannen, men ett hundredel foran Alex Vinatzer og to foran Manuel Feller.

Henrik Kristoffersen gledet seg til Madonna di Campiglio, hvor løypa svinger litt mer enn tilfellet var i Alta Badia. Han gjorde ingen store feil, men det gikk bare ikke raskt nok i 1. omgang. I finaleomgangen stemte det bedre, og han råkjørte seg til seieren fra sin 12.-plass. Han lå hele 1,25 sekunder bak Solvåg etter 1. omgang.

Første gang

Det er for øvrig første gang at det er to nordmenn på pallen i Madonna di Campiglio.

Kristoffersen har alltid likt seg i bakken. Han vant Madonna-slalåmen også i 2015 og 2016. Finn Chr. Jagge vant i 1991 og 1999, mens Ole Chr. Furuseth vant i 1990.

Solevåg leverte en solid 1. omgang. Med startnummer 2 var han rask på toppen, litt langsommere midtveis, men lynrask fra siste mellomtid og ned til mål.

29-åringen fra Spelkjavik ble nummer fire i fjor, og han har to tredjeplasser i verdenscupen fra 2015 og 2016. Det er første gang han har tatt en 2.-plass.

– Sebastian var bare helt nydelig med rene buer ned målhenget i dag, sa NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

I finalen klarte han derimot ikke å matche Kristoffersens råkjør.

Langt bak

Bak den norske superduoen var det langt ned til de øvrige. Timon Haugan lå på 24.-plass etter 1. omgang, men fikk ikke klaff i finalen og klarte ikke avansere.

Leif Kristian Nestvold-Haugen var 1/100 sekund unna finaleomgang i Alta Badia. Han var tredjemann utfor i finalen, men fikk aldri opp farten og endte til slutt på 27.-plassen og sist av dem som ikke kjørte ut.

Lucas Braathen klarte aldri å få opp tempoet og endte 2,41 bak. Det holdt ikke til å få kjøre to omganger, og han endte på 32.-plass.

Både Jonathan Nordbotten og Atle Lie McGrath kjørte ut mot slutten av sine løp i 1. omgang.

Slalåmrennet i Madonna di Campiglio var sesongens andre, men det er hele sju slalåmrenn for mennene i januar måned.

Verdenscup alpint menn i Madonna di Campiglio, Italia tirsdag, slalåm:

1) Henrik Kristoffersen, Norge 1.35,35 (48,59-46,76), 2) Sebastian Foss Solevåg, Norge 1.35,68 (47,34-48,34), 3) Alex Vinatzer, Italia 1.35,69 (47,84-47,85), 4) Manuel Feller, Østerrike 1.35,70 (47,86-47,84), 5) Clement Noel, Frankrike 1.35,79 (48,17-47,62), 6) Jean-Baptiste Grange, Frankrike 1.35,89 (49,19-46,70), Alexis Pinturault, Frankrike 1.35,89 (48,12-47,77) og Linus Strasser, Tyskland 1.35,89 (48,22-47,67), 9) Marco Schwarz, Østerrike 1.35,93 (48,39-47,54), 10) Kristoffer Jakobsen, Sverige 1.35,96 (49,27-46,69).

Øvrige norske: 24) Timon Haugan1.36,74 (49,08-47,66), 27) Leif Kristian Nestvold-Haugen 1.37,16 (49,55-47,61).

Ikke til finaleomgangen: 32) Lucas Braathen 49,75. Kjørte ut i 1. omgang: Jonathan Nordbotten, Atle Lie McGrath.