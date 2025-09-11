Kjempet gjennom ny hall for sønnen: – Da vi fikk nøkkelkortet ble jeg rørt
Torgny Hasås startet kampen for ny flerbrukshall da sønnen var liten. En knapp mannsalder senere står hallen til over 500 millioner kroner klar til bruk, for sønnen Anders sine barn.
Torgny Hasås med sønnen Anders Hasås Borg utenfor Dælenenga flerbrukshall.
Foto: Pål Karstensen
Idrett
For Torgny Hasås og Grüner Allianseidrettslag blir lørdag 13. september en helt spesiell dag. Det markerer slutten på en lang kamp for en splitter ny flerbrukshall, som endelig står klar på Dælenenga. 30 år etter at ishallen ble åpnet og kunstgressanlegget som ble fullført et par år senere, er Grünerløkkas nye sportspalass klart til å tas i bruk.
– Det har
vært en lang prosess, som har gått litt i bølger de siste 25 årene, men dette
kommer til å være et markant skifte for barn og unge i bydelen. Da vi startet dette prosjektet var det med unntak av Vulkan flerbrukshall ikke noe halltilbud her i det hele tatt, og selv om det har blitt bedre, kommer dette halltilbudet til å føre til en revolusjon i bydelen, forteller Torgny Hasås til Dagsavisen.
Ny epoke for barn og unge