Kjempet gjennom ny hall for sønnen: – Da vi fikk nøkkelkortet ble jeg rørt

For Torgny Hasås og Grüner Allianseidrettslag blir lørdag 13. september en helt spesiell dag. Det markerer slutten på en lang kamp for en splitter ny flerbrukshall, som endelig står klar på Dælenenga. 30 år etter at ishallen ble åpnet og kunstgressanlegget som ble fullført et par år senere, er Grünerløkkas nye sportspalass klart til å tas i bruk.

– Det har vært en lang prosess, som har gått litt i bølger de siste 25 årene, men dette kommer til å være et markant skifte for barn og unge i bydelen. Da vi startet dette prosjektet var det med unntak av Vulkan flerbrukshall ikke noe halltilbud her i det hele tatt, og selv om det har blitt bedre, kommer dette halltilbudet til å føre til en revolusjon i bydelen, forteller Torgny Hasås til Dagsavisen.

Ny epoke for barn og unge