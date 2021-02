Kjelsås-trener Eivind Kampen i podkast: – Vi mista oss sjøl mye i 2020

Denne uka har Trikkeligaen reist til Kjelsås for å intervjue hovedtrener Eivind Kampen. Intervjuet kan du høre i ditt favoritt-podkastprogram, eller her:

Intervjuet handler både om spillestil, om Kampens egen historie, og om Kjelsås' sportslige rykte.

Kjelsås er nemlig ikke lenger helt hva det en gang var. I glansdagene på 1990-tallet var laget høyt oppe og fløy i 1. divisjon, ledet av Stig Mathisen og kjent for å være laget som spilte «Mer drillosk enn Drillo». De spilte til og med kvalifisering om opprykk til eliteserien.

Siden 2001 har klubben bodd nokså trygt i andredivisjon. I 2019 var de nære på opprykk til nest øverste nivå, men koronasesongen 2020 var tung for laget «på taket» av Oslo, og de endte fjerde sist i andre divisjon.

Men trener Eivind Kampen er ikke redd for å brette opp ermene i snøføyka på Grefsen Stadion og se oppover i 2021. Det forteller han i siste episode av Dagsavisens podkast om Oslo-fotball: «Trikkeligaen».

Grusomt år for Kjelsås

– Vi skal ta utgangspunkt i det vi leverte, eller ikke leverte i 2020. Det var et grusomt år, så vi har tatt tak i de tinga som ikke så så bra ut. Vi slapp inn masse i etablert forsvar, det gjorde veldig vondt. Vi skårte lite på overganger. Og så var vi også puddinger på dødball. Det gjorde også vondt. Vi mista oss sjøl mye i 2020, sier Kampen i intervjuet.

– Alle involverte følte på det. Vi har fått renska opp og satt oss noen felles mål. Det var et lettsolgt budskap, forteller han.

Mange husker Kjelsås best fra Mathisen-tida. Og Kampen er ikke redd for klubbens historie.

– Vi er stolte av historien vår. Stig Mathisen, som var treneren som var «drøyere enn Drillo», fikk til fantastiske ting. Så det er en stolt historie. Hans ideer funker veldig veldig bra, sier Kampen.

– Vi får ofte den slengt etter oss når vi reiser rundt i landet. «Her kommer de som aldri har ballen på bakken». Men vi er stolte av det.

Av de minst jålete

I intervjuet går Kampen grundig inn på klubbens spillestil og hvordan han selv foretrekker å spille fotball.

– Lange pasninger, det må jo være helt suverent. Vi har ikke noen prestisje i å ha så og så høye possesion-tall. Kan vi få en spiller aleine med keeper, gjerne fra egen keeper, så skal vi gjøre det hundre av hundre ganger.

Likevel kan man ikke spille helt som i gamle dager, nå i 2021.

– Vi er nok av de minst jålete. Vi setter pris på klabb og babb. Men den generasjonen som vokser opp nå i Norge er veldig annerledes. De har spilt bare possesion i 15 år. Å selge inn til den generasjonen at «nå skal vi rett i bakrom, du får ikke bruke den sålefinta du har øvd på», det er klart, det må man ta hensyn til. Og du har lyst til å bruke ferdighetene deres, sier han.

En dyrenes venn

Kampen får også den kanskje litt delte gleden av å svare på spørsmål fra lyttere, og fra Dagsavisens informanter i og rundt hans egen klubb, selvfølgelig. Der går det, kanskje overraskende, veldig mye i Kampens forhold til dyr. Bikkja Torp er med på jobben hver eneste dag, men Kampen har også omsorg for nabolagets fugler. Og spillergarderobens edderkopper.

– Det der har vært en mare. Jeg er utrolig glad i dyr, og synes det er utrivelig med mennesker som får glede og kick av å avlive dyr. Så jeg dreiv og testa gutta i gardoben på det. For vi har noen utrolig store kjelleredderkopper her, som jeg har prøvd å gi litt næring og følge med på hvor være de kan bli. Men også litt test av gruppa. Kan de ta vare på det her, liksom? Gutta har stadig drivi og avliva disse edderkoppene, mistenker jeg. Så det har vært utrivelig stemning til tider.

– Jeg er emo. Og blir følsom rundt dyr. Jeg har ikke lyst til å se dem takke for seg.

Men så er fuglelivet på Kjelsås ganske livlig, da. I podkasten snakker vi litt om øyeblikket da en kråke-gjeng som Kampen mater leker med en rev som har forvillet seg inn på stadion. Her kan du se filmen:

