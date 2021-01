Kjelsås signerte midtstoppertalent

Da Dagsavisen snakket med Kjelsås-trener Eivind Kampen angående puljeoppsettet onsdag, varslet han at det ville komme signeringer i løpet av de kommende dagene. Nå har Kjelsås presentert 19-årige Helmer Rusten som ny midtstopper, etter at unggutten har trent med klubben de siste dagene.

– Helmer er et svært stoppertalent med 21 u-landskamper for Norge. Har slitt med skader de siste årene, og har virkelig fått testa mentaliteten sin. Har jobba seg tilbake på en imponerende måte, og vi synes det er veldig gøy at Helmer ønsker å ta sine neste steg sammen med oss, sier trener Eivind Kampen til Kjelsås facebooksider.

Kampen fortalte onsdag at han var på utkikk etter spillere som kunne utfordre om plassene på laget, og samtidig utvikle seg i klubben, og sånn sett passer Rusten som hånd i hanske på Oslos tak.

– Jeg er glad for å komme til Kjelsås og kjenner etter kun tre treninger at det er god energi i laget og at dette blir en super utviklingsarena for meg, sier Rusten selv om overgangen.

