Kjelsås best i treningskampen mot Skeid

De to naboene fra Oslo nord møtes igjen i årets 2. divisjon, og årets første treningskamp ble særlig for Skeids del benyttet til å prøve mange spillere. Skeid stilte med to forskjellige lag i de to omgangene, mens Kjelsås endret på litt færre plasser.

Kjelsås dominerte banespillet i den målløse omgangen, men kom til flere åpne sjanser etter pause.

Men mål ble det ikke før Jesper Solli sendte et frispark rett i mål da en snau time var spilt. Samme mann økte til 2-0 noen minutter senere da han satte ballen enkelt i åpent mål.

Skeids nye trener Gard Holme har hatt mange nye spillere på trening og flere av disse fikk prøve seg i kamp. Laget benyttet 21 spillere i de to omgangene med mange nye navn i en Skeid-ellever.

For både Gard Holme og Kjelsås-trener Eivind Kampen var det viktigst å komme i gang med kamptreningen som avbrekk fra treningene.

KAMPFAKTA

Treningskamp lørdag:

Kjelsås - Skeid 2-1 (0-0)

LSK-hallen: Ca. 55 tilskuere.

Mål: 1-0 Jesper Solli (59), 2-0 Jesper Solli (65), 2-1 Mustafa Hassan (straffe 89)

Lagene startet slik:

KJELSÅS: Erik Sleipnes Sivertsen - Martin Fasting, Jesper Taaje, Glenn Håberg - Akindbola Akinyemi, Ulrik Mathisen, Lars Brotangen, Jesper Solli - Yaw Paintsil, Ove Nergaard. Etter pause kom Emanuel Grønner, Ahmed Abbas, Jonas Lveernes og Sturla Ottesen inn.

SKEID: Idar Nordby Lysgård - Marius Rygel, Ismar Distar, Mats Andersen, Kevin Gehda Mini - Håkon Hammer, Henrik Elvevall, Henning Tønsberg Andresen - Stian Pettersen, Johnny Buduson, Jonas Bergersen.

2. omgang: Michael Li - Christian Angell, Fredrik Berglie, Marius Rogde, Hans Jacob Thommesen - Henrik Elvevall, Taofeek Ismaheel, Rasmus Lohne - David Hickson, Abel Stensrud, Mustafa Hassan.