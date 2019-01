Kings drømmekveld mot Chelsea

Av Ole Henrik Tveten og Sjur Natvig

Den norske spissen var sterkt delaktig da Chelseas jakt på en topp fire-plassering fikk seg et skudd for baugen i Bournemouth onsdag. Gjestene hadde hentet Gonzalo Higuaín fra Milan for å få fart på scoringene, men den argentinske spissen ble satt i skyggen av 27-åringen fra Romsås, som noterte to mål og en assist.

– Vi gjorde en god defensiv jobb før pause, men ofte stemte ikke den siste pasningen, og vi var ikke flinke nok til å kontre. Vi snakket om det i pausen, og 2. omgang var nok en av de beste prestasjoner vi har gjort mot et topplag. Da spilte vi praktfull fotball, sa King i et intervju vist på TV 2.

Han trakk også fram prestasjonen David Brooks gjorde ved å ta Jorginho ut av kampen.

Den norske landslagsspilleren hamret ballen bak Chelsea-keeper Kepa to minutter etter pause, etter å ha blitt servert av David Brooks. Kvarteret senere var rollene byttet om, King sendte en lekker pasning til Brooks, som dro av et par forsvarere før han plasserte ballen bak en forfjamset Kepa i mål.

Før Bournemouth scoret var det Chelsea som dominerte banespillet og hadde de største sjansene, og kun en fantastisk reaksjonsredning fra Bournemouth-keeper Artur Boruc hindret Chelsea i å ta ledelsen etter sju minutters spill. Mateo Kovacic headet ballen mot mål, men kun den nevnte redning fra Boruc sørget for at ballen gikk i tverrliggeren og ikke i nettet.

Åpen kasse

Med litt under en halvtime igjen av kampen ble Higuaín byttet ut til fordel for Olivier Giroud. Fra benkeplass fikk argentineren se hvordan det skal gjøres i Premier League, og nok en gang var det King som var sist på ballen.

Junior Stanislas ble spilt fri, løp fra Chelsea-forsvaret og spilte ballen på tvers til King. På nærmest åpen kasse bredsidet nordmannen ballen i mål og økte Bournemouth-ledelsen til 3-0.

På overtid stusset Charlie Daniels inn 4-0 og gjorde ydmykelsen komplett.

Med Chelsea-tapet mistet Chelsea også den viktige fjerdeplassen. Firemålstapet fører Arsenal foran på målforskjell - begge London-lagene har 47 poeng, og kun to poeng lurer et formsterkt Manchester United.

Bournemouth, som har to strake trepoengere, skal neste runde spille borte mot Cardiff. Chelsea, som står med to strake tap, tar imot Huddersfield på Stamford Bridge.

Zaha så rødt

På St. Mary`s Stadium i Southampton startet Mohamed Elyounoussi på benken for hjemmelaget. Der fikk han se Wilfried Zaha gi Crystal Palace ledelsen fire minutter før pause, i en kamp der han kom inn og var på banen da vertene berget 1-1.

Zaha markerte seg både godt og vondt. To minutter før full tid fikk han gult kort etter å bråket med James Ward-Prowse. Som takk for det gule kortet ga Zaha dommeren det glatte lag før han applauderte ironisk. Dermed ble han belønnet med nok et gult kort. To gule blir som kjent rødt, og dermed måtte Palace spille de siste minuttene uten spissen.

Før det hadde Southampton fått sin utligning da Ward-Prowse, med 13 minutter igjen å spille, fikk stå alene ved straffemerket og hjemmelaget inn i kampen.

Elyounoussi fikk spille det siste kvarteret.

Begge lagene står med 23 poeng, men Crystal Palace ligger på plassen foran (15.-plass) på grunn av bedre målforskjell.

Southampton spiller neste runde borte mot Burnley. Crystal Palace tar imot Fulham.

Liverpools poengtap

Liverpool kunne økt til sju poengs luke til Manchester City, men må nøye seg med fem poengs forsprang etter at det ble 1-1 mot Leicester onsdag.

Jürgen Klopps menn jager Liverpools første seriemesterskap siden 1990 og fikk en drømmestart da Sadio Mané (født i 1992) ordnet 1-0-målet i det 3. minutt, etter et angrep i hele 29 trekk.

Ballen gikk på kryss og tvers over det meste av Leicesters halvdel, med gjestene som hjelpeløse tilskuere. Hjemmespillerne løp og passet bort det meste av snøen som hadde lagt seg på gressteppet. Til sist havnet ballen hos Mané inne i feltet, og han skjøt utakbart i nettet.

Da øynet de fleste på Anfield det som kunne vist seg å være et avgjørende forsprang i gullkampen, men de som trodde det bare skulle bli begynnelsen på en målfest måtte tro om igjen. Leicester-spillerne samlet seg og la rollen som rundingsbøyer bak seg. Rødtrøyene fikk ikke mer nettsus i første omgang.

På overtid mistet Liverpool dessuten ledelsen etter passivt forsvarsspill. James Maddisons frispark fra høyre ble klarert, men ikke lenger enn til Ben Chilwell, som stanget ballen inn i feltet igjen. Tre Leicester-spillere sto i offsideposisjon, men ikke Harry Maguire, som snek seg inn bak Virgil van Dijk og styrte ballen inn ved stolpen.

Snytt

Wilfred Ndidi var nær ved å påføre Liverpool et nytt sjokk da han misset fra kort hold tidlig i annen omgang.

Liverpool ble trolig snytt for straffespark da Naby Keita ble felt av Ricardo Pereira i det 58. minutt, og publikum uttrykte høylytt sin misnøye med dommer Martin Atkinson. Pereira hadde gult kort fra før og kunne fort blitt sendt av banen i den situasjonen.

– Jeg vet ikke hvorfor han ikke dømte den, han hadde best utsikt av alle på banen, og det er det klareste straffesparket jeg har sett på en stund, sa Jürgen Klopp i et intervju vist på TV 2.

Hjemmelaget presset på i jakten på et vinnermål, men greide ikke å avgjøre kampen.

– Motstanderen var godt organisert og forsvarte seg godt. Så er det også første gang jeg har opplevd snø i England, og banen var vanskelig. Kontringene våre ble stoppet mer av banen enn av motstanderen, for vi greide ikke å sette nok fart. Litt uheldige var vi også med baklengsmål i siste sekund før pause, sa Klopp.

Dermed er Manchester City, tross sitt tap i Newcastle tirsdag, bare fem poeng bak når begge gullkandidatene har spilt 24 kamper.

Tottenham vendte

Tottenham på tredjeplass vendte til 2-1-seier over Watford på Wembley takket være mål av Son Heung-min og Fernando Llorente i kampens siste ti minutter. Dermed er laget bare to poeng bak Manchester City og kan fortsatt drømme om gull.

Craig Cathcart ga Watford ledelsen ved pause. Son er vendt hjem fra asiamesterskapet etter Sør-Koreas tap allerede i kvartfinale, og han sto for utligningen i det 80. minutt.

Llorente misbrukte flere store sjanser, men han var nest sist på utligningsmålet før han nikket inn vinnermålet tre minutter før slutt. Dermed endte kvelden godt for et Spurs-lag som må greie seg uten Harry Kane og Dele Alli helt til mars.

Engelsk eliteserie fotball onsdag, 24. runde:

Bournemouth – Chelsea 4-0 (0-0)

Mål: 1-0 Joshua King (47), 2-0 David Brooks (63), 3-0 King (74), 4-0 Charlie Daniels (90). 10.227 tilskuere.

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth.

Liverpool – Leicester 1-1 (1-1)

Mål: 1-0 Sadio Mané (3), 1-1 Harry Maguire (45). 53.092 tilskuere.

Southampton – Crystal Palace 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Wilfried Zaha (41), 1-1 James Ward-Prowse (77). 28.339 tilskuere.

Rødt kort: Wilfried Zaha (87, to gule), Crystal Palace.

Mohamed Elyounoussi spilte 15 minutter som innbytter for Southampton.

Tottenham – Watford 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Craig Cathcart (38), 1-1 Heung-Min Son (80), 2-1 Fernando Llorente (87). 29.164 tilskuere.