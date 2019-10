Av Sjur Natvig

ULLEVAAL STADION: Norge skapte store problemer for Spania, men så ut til å skulle tape på et mål Rune Almenning Jarstein normalt ikke ville sluppet inn, scoret av Saúl Ñíguez rett etter pause.

Halvannet minutt på overtid ble Elabdellaoui spilt fram av Ole Selnæs og ble stoppet ulovlig av keeper Kepa. Dommeren blåste først etter at King hadde feid returen over mål. Spania protesterte, men King lot seg ikke stresse. Iskaldt sendte han ballen i hjørnet.

– Jeg prøvde å sende Kepa noen hint om at jeg skulle sette den til venstre for meg, og jeg spilte litt «mind games». Heldigvis fungerte det, sa King i pressesonen etter kampen.

– Vår beste kamp

Straffemålet sørget for at Norge unngikk sitt første hjemmetap under Lars Lagerbäck og fortsatt kan drømme om 2.-plass i gruppe F, selv om det nå er fire poeng fram til Sverige og tre til Romania. Norge må vinne sine tre siste kamper og håpe at Sverige avgir minst fem poeng mot Spania og Romania.

– Med tanke på motstanderens kvalitet er dette den beste kampen vi har spilt. Det var fantastisk innsats av spillerne, sa Lagerbäck, som ikke har gitt opp håpet om 2.-plass.

– Jeg pleier å kalle meg selv realistisk optimist. Vi må vinne vår kamper, og så får vi se om vi kan få hjelp.

Norge var best siste halvtime av første omgang og hadde flere store sjanser til å ta ledelsen. Publikum gledet seg til fortsettelsen, men Saúl ble festbrems med en dupper som gikk i mål via Jarsteins hender. Ballen ble ikke ordentlig klarert etter et gjennombrudd på kant. Saúl fikk ballen rett utenfor 16-meteren og sendte i vei et skudd målvakten ville reddet ni av ti ganger.

Martin Ødegaard skapte to av de norske sjansene før pause med presise hjørnespark, og han fant hodet til King med en ny corner minuttet etter ledermålet, men nikken gikk så vidt på feil side av stolpen langt utenfor keeper Kepas rekkevidde.

Norge fortsatte å skape sjanser og fikk til slutt belønning. Spania hadde vunnet 15 kamper på rad i EM- og VM-kvalifisering, men den rekken tok slutt på Ullevaal.

Slo tilbake

Spania innledet kampen sterkt og skapte umiddelbart farlige situasjoner. Jarstein måtte ta fram sin første redning før det var spilt et minutt, og de norske slet med å takle et høyt og aggressivt spansk press.

Etter et kvarter var det centimeter som skilte Rodrigo Moreno fra å få foten på Jesus Navas' harde innlegg inne i målgården, og hjemmelaget levde farlig.

De norske skulle ikke la seg overkjøre. I stedet kjempet og spilte de seg inn i kampen, viste at også de kan vise god teknikk når det går fort, og satte gjestene på prøver. En kontring med lekre detaljer fra King og Ødegaard slo an tonen, og det ble virkelig farlig da King i det 21. minutt nikket fra kort hold etter at Stefan Johansen fikst spilte fram Elabdellaoui, som slo et frekt innlegg bak standbeinet.

Ødegaard måtte tåle at Sergio Busquets slo tunnel på ham etter halvspilt omgang, men han tok igjen med gode dødballserver som burde gitt Norge ledelsen. Etter en halv time fikk Håvard Nordtveit en smell i siden og måtte ut. Rett fra benken fikk Even Hovland hjørnesparket fra Ødegaard rett på hodet og så ut til å skulle nikke i mål fra kort hold, men ble holdt og traff ikke ballen ordentlig.

Misbrukte sjanser

I det 39. minutt ble Elabdellaoui spilt helt fri av Selnæs, men innså ikke hvor alene han var og nølte med å avslutte. Da han gjorde det, var Kepa på plass, og han burde kanskje spilt til da bedre plasserte Ødegaard eller King.

En ny Ødegaard-corner på overtid fant hodet til Kristoffer Ajer, som kunne nikke upresset, men traff dårlig og så ballen gå utenfor.

Spania hadde også sine tilbud, men Norge hadde de fleste og fikk varm applaus fra publikum på vei til hvilen.

Spanias ledermål var et slag i ansiktet på de norske, som likevel ikke ga seg. Halvtimen før slutt la Lagerbäck om til klassisk 4-4-2 med Alexander Sørloth ved siden av King, og tyrkiaproffen nikket i det 72. minutt ned til Selnæs inne i feltet. Skuddet ble med nød og neppe blokkert til corner.

King skjøt over etter spurtduell med Raul Albiol i det 78. minutt og ble noen minutter senere snytt for en like stor sjanse av en viljehands av Sergio Ramos, som fikk gult kort og må stå over mot Sverige tirsdag, der Norge nå er avhengig av spansk hjelp.

Norge tok sjanser i jakten på utligning, og Spania kunne fått flere mål. Fabián Ruiz hadde et skudd i tverrliggeren, men det var fortjent at det ble norsk jubel til slutt.

EM-kvalifisering fotball menn lørdag, gruppe F i Oslo:

Norge – Spania 1-1 (0-0)

Ullevaal stadion: 25.200 tilskuere

Mål: 0-1 Saúl Ñiguez (47), 1-1 Joshua King (str. 90).

Dommer: Michael Oliver, England.

Gult kort: Rodrigo Moreno (35), Sergio Busquets (61), Sergio Ramos (81), Fabián Ruiz (81), Spania, Joshua King (42), Norge.

Lagene:

Norge (4-4-1-1): Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit (Even Hovland fra 30.), Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami – Stefan Johansen (Alexander Sørloth fra 63.), Markus Henriksen (Bjørn Maars Johnsen fra 83.), Sander Berge, Ole Selnæs – Martin Ødegaard – Joshua King.

Ubenyttede reserver: Ørjan Nyland, Sondre Rossbach – Sigurd Rosted, Tarik Elyounoussi, Mohamed Elyounoussi, Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson, Birger Meling, Mathias Normann.

Spania (4-3-3): Kepa Arrizabalaga – Jesus Navas, Raúl Albiol, Sergio Ramos, Juan Bernat (Iñigo Martínez fra 88.) – Fabián Ruiz, Sergio Busquets, Saúl Ñíguez – Rodrigo Moreno, Mikel Oyarzabal (Rodri Hernandez fra 78.), Dani Ceballos (Santi Cazorla fra 64.).

Ubenyttede reserver: David de Gea, Pau López – Dani Carvajal, Pablo Sarabia, Gerard Moreno, Thiago Alcantára, Luis Alberto, Diego Llorente, Sergio Reguilón.