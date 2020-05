Det fremkommer i en melding postet på den profilerte agentens Instagram-konto søndag.

«Fornøyd med å ha deg tilbake i selskapet», skriver Solbakken ved et bilde av Bournemouth-proff King. Det var TV 2 som omtalte oppdateringen først.

Avsluttet i 2017

Solbakken har også tidligere representert King, men de to avsluttet samarbeidet i 2017. Nå er etter alle solemerker en ny avtale på plass.

Bekjentgjøringen av agentbyttet kommer samtidig med at Sky Sports kobler King til en rekke storklubber. Søndag skrev den britiske TV-giganten at fire av de seks klubbene som topper Premier League-tabellen skal ha nordmannen på sin ønskeliste.

King har ett år igjen av kontrakten med Bournemouth. Allerede i januar var han svært nær en overgang til Manchester United, men forhandlingene mellom klubbene strandet. I etterkant har ikke spissen lagt skjul på at det var en skuffelse.

28-åringen med en fortid i Uniteds ungdomsavdeling står med 46 landskamper og 17 mål for Norge.

Så langt denne sesongen har han scoret fire ligamål for Bournemouth.

King fikk nylig mye ros fra Bournemouth-manager Eddie Howe i pandemipausen.

Nedrykksfrykt

Bournemouth ligger under nedrykksstreken i Premier League, og laget har ni kamper igjen å spille. Uansett er det klart for klubbens manager at den norske landslagsspissen har stor betydning for laget.

– Han har vært enormt viktig. Det er bare å se på antallet mål han har scoret. Men når du ser til Josh, så handler det om mer enn det. Det er helheten i spillet hans. Kapasiteten hans, evnene han har i presspillet, hans taktiske forståelse, hans tekniske ferdigheter, hans evne til å skape sjanser og assistere andre spillere, hans fart og hans styrke, sa Howe til TV 2.